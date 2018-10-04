Синод Элладской церкви отказался обсуждать вопрос об автокефалии на Украине

АФИНЫ, 4 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Синод Элладской православной церкви отказался включить в официальную повестку обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии Украине, несмотря на предложение ряда митрополитов, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.

Синод проходит в Афинах со 2 по 5 октября.

"Вопрос автокефалии беспокоит греческую церковь. Официально его в повестке нет, он обсуждается неформально, то есть в перерывах заседаний. Некоторые архиереи пытались внести его в повестку. Это предложили митрополит Кифирский и митрополит Навпактоса. Но архиепископ не счел приемлемым вносить его в повестку", — сказал собеседник агентства.

"Греческую церковь очень беспокоит кризис, который разразился в связи с намерением предоставить автокефалию Украине. Вопрос обсуждается, но не на заседании", — добавил он.

Ряд греческих архиереев выступил против намерений Константинопольского патриарха Варфоломея дать автокефалию Украине.

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим в своем заявлении в связи с заявлениями Фанара отметил, что действия патриарха Варфоломея ведут к расколу православия, и призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму. С критикой патриарха Варфоломея и предостережением от дальнейших расколов в православии выступил в своем обращении митрополит Калавритский Амвросий. Один из самых влиятельных иерархов Элладской православной церкви митрополит Пирейский Серафим заявил в интервью телеканалу Kontra, что в "ужасной геополитической и геостратегической игре между НАТО и Российской Федерацией" вокруг Украины нельзя использовать "в качестве инструмента Церковь".

В четверг и в пятницу в Афинах будет находиться Константинопольский патриарх Варфоломей. До этого он посетил север Греции и принял участие в праздновании 50-летия Православной академии на Крите. В четверг в честь патриарха Варфоломея будет организован торжественный прием в Мегаро Мусикис (Дворце Музыки), где ему в присутствии президента страны вручат награду парламента Греции за вклад в защиту окружающей среды.

Патриарх Варфоломей встретится с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и иерархами Элладской православной церкви.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.