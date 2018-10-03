В РПЦ назвали визит александрийского патриарха в Одессу "огромным событием"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Визит патриарха Александрийского Феодора II на Украину для поддержки Украинской православной церкви стал событием "огромного, мирового" значения и продемонстрировал, что "мировое православие идет в правильном направлении", считает пресс-секретарь русского патриарха Кирилла Александр Волков.
"Недавний визит патриарха Александрийского Феодора на украинскую землю, в Одессу — это, конечно, огромное событие, мировой важности. Предстоятель древнейшего Александрийского патриархата прибыл сюда, на многострадальную украинскую землю, и утвердил нас всех в том, что мировое православие будет всегда на защите правды и будет всегда с канонической Украинской православной церковью. Это огромная радость", — сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире телеканала "Спас".
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.