В РПЦ назвали визит александрийского патриарха в Одессу "огромным событием"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Визит патриарха Александрийского Феодора II на Украину для поддержки Украинской православной церкви стал событием "огромного, мирового" значения и продемонстрировал, что "мировое православие идет в правильном направлении", считает пресс-секретарь русского патриарха Кирилла Александр Волков.

Патриарх Александрийский и всея Африки 27 сентября прибыл в Одессу, несколько дней совершал там богослужения и встречался с представителями УПЦ. Предстоятель Александрийской православной церкви — второй по чести патриарх среди предстоятелей поместных православных церквей мира.

"Недавний визит патриарха Александрийского Феодора на украинскую землю, в Одессу — это, конечно, огромное событие, мировой важности. Предстоятель древнейшего Александрийского патриархата прибыл сюда, на многострадальную украинскую землю, и утвердил нас всех в том, что мировое православие будет всегда на защите правды и будет всегда с канонической Украинской православной церковью. Это огромная радость", — сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире телеканала "Спас".

Он подчеркнул, что мировое православие "не разделяется, но, к сожалению, Константинопольский патриархат поступает несколько не так, как нужно, и куда-то уходит в сторону". "Но мировое православие идет в правильном направлении", — добавил Волков.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.