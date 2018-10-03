В РПЦ назвали фейком "стенограмму" беседы патриархов Кирилла и Варфоломея

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал не соответствующими действительности "фейковыми сливами" опубликованные тексты, якобы являющиеся выдержками закрытых переговоров патриархов Московского Кирилла и Константинопольского Варфоломея 31 августа в Стамбуле.

Ранее один из греческих сайтов опубликовал некие "выдержки из закрытых переговоров", которые якобы вели патриархи Кирилл и Варфоломей в Стамбуле 31 августа. Опубликованный, как утверждается, "протокол" беседы показывает, что главной темой стала автокефалия Церкви на Украине и вообще нынешняя ситуация в стране. Публикацию начали активно обсуждать в социальных сетях и на православных ресурсах.

"Недавно на каких-то американских, греческих новостных каналах были опубликованы как бы какие-то выдержки из переговоров патриархов, которые были 31 августа в Стамбуле. Не стенограммы, не настоящие переговоры, а просто какие-то фейковые писульки, которые предлагаются в качестве псевдоправды. Что это, даже сложно сказать. Но это попахивает какими-то уже совсем неприличными вещами. Ну, так как-то в братском, христианском мире не делают. Так даже и политики уважающих себя стран не поступают… Это всё просто не соответствует действительности – то, что там опубликовано", — заявил Волков в эфире телеканала "Спас".

По его мнению, Константинопольский патриархат в последнее время "совершает странные, очень недружелюбные, выходящие за рамки всяческих даже уже не только церковных, но и человеческих представлений, договоренностей, условностей поступки". Пресс-секретарь патриарха в связи с этим напомнил и о публикации на сайте Константинопольского патриархата документов по истории Церкви на Украине, которые он также назвал "какими-то странными псевдоисторическими материалами".

"Все это свидетельствует о некоторой, что ли, назову это словом — истерии, о каком-то излишнем беспокойстве, которое там (в Константинопольском патриархате – ред.) сейчас возникает. Видимо, люди что-то такое начинают чувствовать, что что-то, может быть, не получается, не выходит. Конечно, с нашей стороны тут, наверное, должна быть какая-то оценка и нужно что-то сказать, но очень сложно оценивать такие странные, неадекватные действия", — отметил Волков.

Он предположил, что "Константинопольский патриархат начинает чувствовать, что земля сейчас, видимо, как-то немножко уходит из-под ног; заварили кашу – и теперь эта каша, видимо, куда-то уплывает".

"Важен прецедент, печальный прецедент, на который смотрит все мировое православие. Все поместные церкви смотрят сейчас. На то, что Константинопольский патриархат может поступать таким образом. Они могут обманывать всех, публиковать какие-то фейковые сливы с закрытых переговоров, что само по себе в принципе недопустимо в джентельменских взаимоотношениях. Они могут исказить историю и написать то, что они считают нужным. Как на это будет реагировать православный мир?.. Оставим все, что происходит, на совести Константинополя", — добавил Волков.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.