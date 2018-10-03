Телепроект "Святыни России" повысит туристический интерес к регионам

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Федеральный телевизионный проект "Святыни России" шире представит возможности России через представление духовных мест и позволит увеличить внутренние и въездные туристические потоки РФ, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Глава ведомства рассказал, что этот проект реализован совместно с Общественным советом при Ростуризме, с Общественной палатой, с РПЦ, с телеканалом "Спас", с ведущими Викторией и Антоном Макарскими.

"Святыни России" представляется нам очень интересным и перспективным проектом, потому что туристы, которые путешествуют по нашей стране, приезжают к нам из-за рубежа, знакомятся не только с нашими природными богатствами, но и с нашей культурой и историей, от которых невозможно отделить духовную православную составляющую. Поэтому мы решили, что нам очень важно раскрыть именно эту сторону культуры России, показав всю ее глубину и богатство", — пояснил Сафонов.

Он подчеркнул, что первая часть проекта была посвящена православию как основной религии России, но в дальнейшем предполагается провести аналогичную работу по представлению значимых мест ислама, буддизма и иудаизма.

"Поддерживая проект "Святыни России", мы можем активно содействовать увеличению потока внутрироссийских и иностранных туристов в регионы нашей страны. Хоть мы и говорим о развитии религиозного туризма, но мы смотрим на эту тему очень широко. Проект рассказывает не только о самих православных святынях, но и о том, как приятно и удобно путешествовать по России. Вместе с нашими молодыми ведущими мы раскрываем нашу страну для молодых путешественников, показываем им насколько она интересна", — отметил глава Ростуризма.

Работа над проектом "Святыни России" была начата летом 2018 года, основные съемки уже прошли в 9 субъектах РФ.