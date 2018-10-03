ВАТИКАН, 3 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Синод епископов Римско-католической церкви, посвященный роли молодежи в жизни церкви и современном мире, открылся в среду торжественной папской мессой на площади святого Петра в Ватикане.

В ходе богослужения папа Римский Франциск подчеркнул, что синод начинает свою работу под знаком надежды на "расширение горизонтов, открытие сердец и преобразование тех структур, которые сегодня парализуют нас, отделяют и отдаляют нас от молодежи".

Понтифик призвал к тому, чтобы положение молодых людей в современном обществе, ставшее результатом принятых в прошлом решений, было кардинально изменено. "Они просят нас не оставлять их одних в руках многочисленных торговцев смертью, которые угнетают их жизнь и затемняют их видение", — подчеркнул Франциск в своей проповеди.

Обращаясь к молодежи, папа Римский призвал: "Боритесь против любых проявлений эгоизма. Отказывайтесь давать дорогу инстинктам насилия и ненависти, которые порождают войны и нищету. Будьте щедры, чисты, уважительны и искренни. И стройте с энтузиазмом мир, лучший, чем сегодняшний!".

В XV ординарной ассамблее Синода епископов, которая завершит свою работу 28 октября, участвуют почти 270 церковных иерархов с пяти континентов, в том числе кардиналы, патриархи, архиепископы и епископы.

Впервые в истории в работе Синода принимают участие два представителя из КНР, что стало возможным, благодаря заключению "временного соглашения" о назначении китайских епископов, которое было подписано в конце сентября в Пекине в ходе визита официальной делегации Ватикана. Объявляя о присутствии "двух собратьев — епископов из континентального Китая", папа Франциск растрогался, голос его задрожал, на что присутствующие отреагировали аплодисментами.

Во время Синода 14 октября в Ватикане состоится торжественная церемония канонизации шести видных деятелей Римско-католической церкви, в том числе папы Римского Павла VI, занимавшего Апостольский престол с 1963 года по 1978 год, и архиепископа Сан-Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, который был убит правыми боевиками в 1980 году.