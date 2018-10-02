В Минске 15 октября пройдет Священный Синод РПЦ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Заседание Священного Синода Русской православной церкви под председательством патриарха Кирилла пройдет в Минске 15 октября, подтвердили во вторник РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минск состоится с 13 по 15 октября.

"15 октября в Минске состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви", — сообщили в пресс-службе предстоятеля.

В рамках визита патриарх также совершит богослужение в кафедральном соборе Минска и возглавит чин великого освящения храма-памятника в честь всех святых в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.