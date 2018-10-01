Грузинская православная церковь сделала заявление о ситуации вокруг УПЦ

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь, Грузинская православная церковь (ГПЦ) воздержится от поспешных оценок, говорится в официальном заявлении ГПЦ на ее сайте.

"Думаем, что на данном этапе мы не должны делать поспешных оценок до тех пор, пока две стороны не сформулируют свои официальные и не подвластные апелляциям положения на основе норм канонического права", — говорится в заявлении ГПЦ.

"В целом тема (с Церковью на Украине) очень тонкая, ее нужно обсуждать и решать прежде всего между двумя этими патриархатами", — отмечается в обращении.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев. Также в УПЦ назвали участие Порошенко в этом вопросе "превышением власти, а также вмешательством в церковные дела".

Русская православная церковь в свою очередь пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Синод Белоруской православной церкви (в составе РПЦ) осудил антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела РПЦ на Украине и принял отдельное заявление по этому поводу. Польская православная церковь призвала не принимать поспешных решений по автокефалии Украинской православной церкви. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион ранее заявлял, что в Московском патриархате также не видят перспектив у так называемого собора по автокефалии для Украины и считают, что он способен лишь еще больше расколоть украинское общество.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.