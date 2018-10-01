Битаров: празднование 1100-летия крещения Алании послужит сплочению людей

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 окт — РИА Новости. Власти Северной Осетии планируют обширную программу культурно-массовых мероприятий и реставрации объектов культурного наследия в рамках празднования 1100-летия крещения Алании, которое состоится в 2022 году, сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

Битаров принял участие в заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования, которое прошло во Владикавказе под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Среди планируемых мероприятий — международный конкурс изобразительного искусства "Алания — образы прошлого", театрализованный фестиваль исторических реконструкций "Крещение Алании", международная научная конференция, посвященная христианской истории Алании, фотовыставка "Святыни Алании", создание документального фильма, издание книжной серии "Аланская библиотека", отметил Битаров.

Предусматривается также реставрация исторических памятников — храмов аланского времени и мест высокой религиозно-культурной значимости XVIII- XX веков, а также объектов культурного наследия с христианской символикой.

"Память об этом историческом юбилее должна сохраниться и после окончания праздничных мероприятий, чтобы о нем узнали как можно больше людей в России и за ее пределами. Удачным решением этой задачи мог бы стать выпуск Банком России памятной монеты "1100-летие крещения Алании". Также хотелось бы увидеть среди печатной продукции "Почты России" серии почтовых марок, художественных конвертов, почтовых открыток. Художники и историки Осетии с удовольствием примут участие в подготовке такой продукции", — добавил Битаров, слова которого цитирует пресс-служба главы и правительства РСО-Алания.

Глава республики подчеркнул, что в мероприятиях, связанных с празднованием, важнейшую роль играет элемент духовного воспитания граждан, сплочение людей различных национальностей.

"В Северной Осетии проживают представители 99 национальностей. Надеюсь, что все объединятся вокруг этого события, что проведем его в едином порыве", — сказал он.