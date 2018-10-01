Суд принял иск об отсутствии у Порошенко права вмешиваться в дела церкви

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Окружной административный суд Киева принял иск общественной "Неправительственной организации "Верховенство права" с требованием признать отсутствие у президента Украины Петра Порошенко полномочий вмешиваться в деятельность церкви, рассмотрение назначено на 13 октября.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса (указа — ред.) об автокефалии православной церкви на Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной радой Украины соответствующим постановлением", — сообщается в понедельник на сайте суда.

Суд принял иск и назначил заседание по его рассмотрению на 13 октября.