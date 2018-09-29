МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил возможное переименование Украинской православной церкви в "Российскую церковь в Украине" с действиями нацистов в фашистской Германии.

"Украинские власти хотят полностью захватить Украинскую церковь, поставить ее вне закона, и для этого создаются разного рода законопроекты. Вот есть, например, такой законопроект, что Украинская православная церковь должна быть переименована в "Российскую церковь в Украине", — сказал митрополит Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Однако, отметил он, УПЦ — это не российская церковь, а украинская, поскольку "верующие этой церкви считают себя украинцами, они патриоты своей страны".

"И кроме того, переименовать церковь именно сейчас, когда конфликт между Россией и Украиной находится в острой стадии, переименовать ее в Российскую церковь — это все равно, что в фашистской Германии евреям нацепить желтую шестиконечную звезду. То есть, это значит маркировать церковь как вражескую организацию, и именно для этой цели был создан этот законопроект", — отметил представитель РПЦ.

Ранее Священный Синод УПЦ призвал Верховную раду отказаться от принятия законопроектов, находящихся на рассмотрении в парламенте и связанных с деятельностью УПЦ, так как они "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.