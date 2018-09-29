Митрополит Иларион рассказал о служении Порошенко в храмах УПЦ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава Украины Петр Порошенко до своего президентства посещал храмы Украинской православной церкви и даже лично участвовал в богослужениях, о чем есть документальное подтверждение, сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Кроме того, добавил он, президент Украины часто появляется и в компании "главного раскольника Филарета Денисенко".
По словам митрополита Илариона, это личное дело Порошенко — быть в одной церкви или в другой, но "не его личное дело — менять устройство канонической церкви" и вмешиваться в ее дела.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.