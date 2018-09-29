Митрополит Иларион рассказал о служении Порошенко в храмах УПЦ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава Украины Петр Порошенко до своего президентства посещал храмы Украинской православной церкви и даже лично участвовал в богослужениях, о чем есть документальное подтверждение, сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"У нас есть фотография, где президент Петр Порошенко, еще не будучи президентом, принимает участие в богослужении: он облачен в стихарь, и это богослужение — в канонической церкви Московского патриархата, это Ионинский монастырь. Есть и другое фото — где он, будучи президентом, уже принимает причастие из рук греко-католического епископа. Поэтому мы не знаем, какую веру исповедует Порошенко, православный он или греко-католик", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"

Кроме того, добавил он, президент Украины часто появляется и в компании "главного раскольника Филарета Денисенко".

По словам митрополита Илариона, это личное дело Порошенко — быть в одной церкви или в другой, но "не его личное дело — менять устройство канонической церкви" и вмешиваться в ее дела.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.