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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Поместные церкви не поддержали идею автокефалии на Украине, заявили в РПЦ

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (118)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. Архивное фотоЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ни одна поместная православная церковь не поддержала инициативу Константинопольского патриархата о формировании новой церкви на Украине, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Экстренное заседание Священного синода РПЦ
© Фото : пресс-служба Патриарха
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"На сегодняшний день ни одна из поместных православных церквей мира не поддержала инициативу Константинопольского патриархата о формировании новой церкви на Украине и предоставлении этой новосозданной церкви автокефального статуса. Выражение поддержки ни от одной поместной церкви не озвучено", — сказал Балашов.

Он, в частности, напомнил, что в четверг патриарх Александрийский Феодор приехал в Одессу, возглавил там молебен о единстве православной церкви и выступил в поддержку канонической Церкви. Ранее патриарх Феодор вместе с митрополитом Польским Саввой также выступил с обращением ко всем предстоятелям православных церквей, чтобы, как он пояснил в Одессе, выразить свое единство с Украинской православной церковью.

В свою очередь Антиохийская православная церковь на заседании Синода в апреле этого года, по словам замглавы ОВЦС, призвала все автокефальные церкви вернуться к принципу единодушия при принятии судьбоносных решений. И в письме патриарха Иоанна X была подтверждена позиция Антиохийского патриархата по поддержке канонической УПЦ.

Мужчина с крестом на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иерусалимский патриарх Феофил этим летом выступил в соборе Русской духовной миссии и заявил, что разрушение единства Церкви является тяжелейшим преступлением, и те, кто предпринимают действия против приходов канонической Церкви на Украине, подлежат безусловному осуждению.

Позиция Церкви Грузии, напомнил Балашов, была обозначена в июне этого года в интервью митрополита Ахалцихского, Тао-Кларджетского и Лазского Феодора (Чуадзе). Он заявил, что грузинский патриарх Илия II расходится с мнением Вселенского патриарха касательно Украины и поддерживает только законную Церковь во главе с митрополитом Киевским Онуфрием.

Далее, патриарх Сербский Ириней также ясно выразил свою позицию в письме патриарху Константинопольскому, в котором говорилось о том, что "оправдание и восстановление раскольников в сане епископов, в особенности архисхизматика "патриарха" Киевского Филарета Денисенко" является "катастрофическим и, возможно, даже фатальным шагом для единства Святого Православия".

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом в ходе недавней встречи с послом Украины выразил свою обеспокоенность по поводу последних событий в Украинской церкви и возможностью создания раскола, который нанесет вред единству всего Православия. Ранее на встрече в Москве митрополит Пафский Георгий передал его слова о том, что Кипрская церковь всегда будет поддерживать позицию Русской церкви в отношении предоставления автокефалии на Украине.

Кроме того, критика последних действий Константинополя прозвучала со стороны некоторых архиереев Элладской православной церкви. Свое несогласие с этим в той или иной форме выразили представители и других поместных церквей.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Крест в огне
© Depositphotos / noskaphoto
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Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

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