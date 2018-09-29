Поместные церкви не поддержали идею автокефалии на Украине, заявили в РПЦ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ни одна поместная православная церковь не поддержала инициативу Константинопольского патриархата о формировании новой церкви на Украине, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"На сегодняшний день ни одна из поместных православных церквей мира не поддержала инициативу Константинопольского патриархата о формировании новой церкви на Украине и предоставлении этой новосозданной церкви автокефального статуса. Выражение поддержки ни от одной поместной церкви не озвучено", — сказал Балашов.

Он, в частности, напомнил, что в четверг патриарх Александрийский Феодор приехал в Одессу, возглавил там молебен о единстве православной церкви и выступил в поддержку канонической Церкви. Ранее патриарх Феодор вместе с митрополитом Польским Саввой также выступил с обращением ко всем предстоятелям православных церквей, чтобы, как он пояснил в Одессе, выразить свое единство с Украинской православной церковью.

В свою очередь Антиохийская православная церковь на заседании Синода в апреле этого года, по словам замглавы ОВЦС, призвала все автокефальные церкви вернуться к принципу единодушия при принятии судьбоносных решений. И в письме патриарха Иоанна X была подтверждена позиция Антиохийского патриархата по поддержке канонической УПЦ.

Иерусалимский патриарх Феофил этим летом выступил в соборе Русской духовной миссии и заявил, что разрушение единства Церкви является тяжелейшим преступлением, и те, кто предпринимают действия против приходов канонической Церкви на Украине, подлежат безусловному осуждению.

Позиция Церкви Грузии, напомнил Балашов, была обозначена в июне этого года в интервью митрополита Ахалцихского, Тао-Кларджетского и Лазского Феодора (Чуадзе). Он заявил, что грузинский патриарх Илия II расходится с мнением Вселенского патриарха касательно Украины и поддерживает только законную Церковь во главе с митрополитом Киевским Онуфрием.

Далее, патриарх Сербский Ириней также ясно выразил свою позицию в письме патриарху Константинопольскому, в котором говорилось о том, что "оправдание и восстановление раскольников в сане епископов, в особенности архисхизматика "патриарха" Киевского Филарета Денисенко" является "катастрофическим и, возможно, даже фатальным шагом для единства Святого Православия".

Глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом в ходе недавней встречи с послом Украины выразил свою обеспокоенность по поводу последних событий в Украинской церкви и возможностью создания раскола, который нанесет вред единству всего Православия. Ранее на встрече в Москве митрополит Пафский Георгий передал его слова о том, что Кипрская церковь всегда будет поддерживать позицию Русской церкви в отношении предоставления автокефалии на Украине.

Кроме того, критика последних действий Константинополя прозвучала со стороны некоторых архиереев Элладской православной церкви. Свое несогласие с этим в той или иной форме выразили представители и других поместных церквей.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.