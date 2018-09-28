На Украине назвали причину захвата радикалами храма УПЦ

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Причиной конфликта вокруг помещений, которые находились в пользовании Украинской православной церкви в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, стала передача властями здания Митрополичьих палат на баланс музыкальной школы, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Ранее в пятницу в УПЦ сообщили, что радикалы из "Правого сектора"* захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области. Инцидент произошел в поселке Богородчаны. Нападению подвергся Свято-Троицкий храм. Националисты взломали двери, разбили окна и избили верующих.

"Причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры — Митрополичних палат (духовенства и келий) Доминиканского монастыря по улице Шевченко на баланс музыкальной школе, против такого решения выступил представитель УПЦ МП, который обратился в полицию", — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве утверждают, что других причин конфликта, в том числе на межконфессиональной почве, не установлено, никаких противозаконных действий в отношении культового сооружения не осуществлялось. Вследствие конфликта за медицинской помощью обратились двое местных жителей. Проводится проверка.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил о поступающих угрозах со стороны радикалов захватить лавру и устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви. Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке "украинской автокефалии".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

*Организация запрещена в России.