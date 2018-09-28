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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Франциск лишил духовного сана священника-педофила из Чили

(обновлено: 20:05 28.09.2018)
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© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск. Архивное фотоПапа Римский Франциск. Архивное фото
© AP Photo / Alessandra Tarantino

ВАТИКАН, 28 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск лишил духовного сана влиятельного чилийского священника Фернандо Карадиму, который ранее был признан виновным в сексуальных домогательствах несовершеннолетних.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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Как сообщила в пятницу служба печати Святого престола, понтифик "принял это исключительное решение по совести и на благо Церкви" в соответствии с каноном 331 Кодекса канонического права Римско-католической церкви. Данный канон говорит о том, что, папа Римский "в силу своей должности пользуется в Церкви верховной, полной, непосредственной и универсальной ординарной властью, которую он всегда может свободно осуществлять".

В службе печати Святого престола РИА Новости сказали, что данное решение является экстраординарным, и пояснили, что с 27 сентября Карадима более не является священником, а значит не может совершать евхаристию и другие церковные таинства. Декрет по поводу 88-летнего Карадимы был подписан папой Франциском 27 сентября и сразу же вступил в законную силу. Его содержание было доведено до чилийского клирика в пятницу.

Решение папы Римского связано с громким скандалом, который разразился в католической церкви Чили в связи с обвинениями против почти 80 местных священников в сексуальных домогательствах несовершеннолетних.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
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Карадима долгое время был настоятелем храма в пригороде чилийской столицы Эль-Боске, прихожанами которого были многие представители местной элиты. Жалобы верующих на недостойное поведение священника появились еще в 1980-е годы, но церковные власти всячески старались "замять" неприятную историю. Тем не менее этим делом пришлось заняться следственным органам Чили, которые установили факты педофилии, и клирик не попал за решетку только из-за истекшего срока давности. В итоге в 2011 году по решению ватиканской Конгрегации доктрины веры Карадиму отправили в отдаленный монастырь для молитв и покаяния.

Однако в ходе следствия выяснилось, что немало претензий по этому делу имеется и к Хуану Барросу, который был одним из учеников Карадимы и быстро сделал церковную карьеру. В 2015 году, когда обсуждалось назначение Барроса на пост епископа города Осорно, некоторые члены специальной Папской комиссии по защите несовершеннолетних высказали Франциску серьезные сомнения относительно морального облика этого прелата. Однако тогда понтифик счел эти подозрения безосновательными, и Баррос получил заветную кафедру.

Здание МИД Украины, архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В январе этого года в ходе апостольского визита в Чили Франциск стал объектом жесткой критики именно из-за скандала вокруг священников-педофилов и их высокопоставленных покровителей. Во время этой поездки понтифик открыто заступился за Барроса, назвав обвинения в его адрес "клеветой", и призвал предоставить ему доказательства нечистоплотности епископа. Такая позиция папы Римского вызвала открытое неприятие со стороны многих чилийских верующих.

Только после этого в конце января Франциск поручил двум своим доверенным прелатам — архиепископу Мальты Чарльзу Шиклуне и сотруднику ватиканской Конгрегации доктрины веры Жорди Бертомеу Фарносу — разобраться во всех обстоятельствах чилийского скандала. Изучив собранные материалы, понтифик заявил, что испытал "боль и стыд".

Ватикан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Восмього апреля Франциск принял решение вызвать в Ватикан всех епископов Чили, чтобы откровенно обсудить с ними результаты специального расследования. При этом он признал собственные "серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации" по данному делу.

В мае папа Франциск встретился в Ватикане с жертвами чилийских священников-педофилов, в том числе преподобного Карадимы, а затем принял всех 34 епископов Чили, которые после этого подали понтифику прошения об отставке. В июне папа принял отставку троих епископов Чили, в числе которых был и Баррос.

Решение папы Франциска по Карадиме немедленно вызвало оживленную реакцию со стороны верующих, которые долгие годы добивались справедливого наказания для священников-педофилов. Так Хуан Карлос Круз, который в детстве стал одной из жертв чилийского священника, а в мае был принят в Ватикане папой Франциском, написал в Twitter: "Педофил Карадима извергнут из сана. Никто и не помышлял, что этот день настанет. Это человек, который разрушил жизнь многих людей. Благодарю папу Франциска за то, что он наконец принял это решение. Надеюсь, многие сегодня испытали облегчение".

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