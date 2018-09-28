МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Нападение радикалов на храм в Ивано-Франковской области показывает, что может произойти в масштабах всей Украины, если власти продолжат вмешиваться во внутрицерковную жизнь, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Ранее в пятницу в УПЦ сообщили, что радикалы из "Правого сектора"* захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области. Инцидент произошел около 13.00 в поселке Богородчаны. Нападению подвергся Свято-Троицкий храм. Националисты взломали двери, разбили окна и избили верующих.

"Это печальный предвестник возможного трагического развития событий на Украине, в случае если вмешательство государственных органов во внутрицерковную жизнь будет продолжаться. Если политика будет вторгаться в жизнь верующих, могут быть подобные тяжкие последствия в масштабах всей Украины", — сказал Балашов.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил о поступающих угрозах со стороны радикалов захватить лавру и устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви. Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке "украинской автокефалии".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

*Организация запрещена в России.