МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Радикалы из "Правого сектора"* захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области, сообщается на сайте УПЦ.
Отмечается, что националисты взломали двери, разбили окна и избили верующих.
"Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", — сообщили в УПЦ.
Радикалы, по словам очевидцев, смогли проникнуть в церковь через внутренний двор. Затем они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри: несколько человек получили серьезные травмы.
"Выгнав всех прихожан, рейдеры сменили замки. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", — заявили в Украинской православной церкви.
Угрозы радикалов
Также радикалы пообещали устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви.
Споры вокруг автокефалии
Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке "украинской автокефалии" — административной независимости от других церквей.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.
* Организация, запрещенная в России.