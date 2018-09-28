Прихожане у Свято-Троицкого храма в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, Украина

Прихожане у Свято-Троицкого храма в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, Украина

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Радикалы из "Правого сектора"* захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области, сообщается на сайте УПЦ.

Инцидент произошел около 13:00 в поселке Богородчаны. Нападению подвергся Свято-Троицкий храм.

Отмечается, что националисты взломали двери, разбили окна и избили верующих.

"Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", — сообщили в УПЦ.

Радикалы, по словам очевидцев, смогли проникнуть в церковь через внутренний двор. Затем они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри: несколько человек получили серьезные травмы.

"Выгнав всех прихожан, рейдеры сменили замки. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", — заявили в Украинской православной церкви.

Угрозы радикалов

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявлял о поступающих угрозах захватить лавру.

Также радикалы пообещали устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви.

Споры вокруг автокефалии

Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке "украинской автокефалии" — административной независимости от других церквей.

РПЦ осудила этот шаг, фактически разорвав дипломатические отношения с Константинополем. В РПЦ также призвали предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение сложившейся ситуации.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.

* Организация, запрещенная в России.