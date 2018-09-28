В Киеве пытались продать туристам икону Георгия Победоносца

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Икона Георгия Победоносца, украденная из Киево-Печерской лавры, нашлась, ее пытались продать иностранным туристам, сообщили в пятницу в лавре.
"Священнослужители лавры, обнаружив пропажу, сразу обратились в правоохранительные органы. В тот же день украденная икона была найдена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней лавры… икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", — отмечается в сообщении на сайте лавры.