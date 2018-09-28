В Киеве пытались продать туристам икону Георгия Победоносца

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости. Икона Георгия Победоносца, украденная из Киево-Печерской лавры, нашлась, ее пытались продать иностранным туристам, сообщили в пятницу в лавре.

Ранее в Киево-Печерской лавре заявили, что из храма, расположенного на территории монастыря, украдена икона "Святого великомученика Георгия Победоносца" размером 45 на 37 сантиметров. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело, санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

"Священнослужители лавры, обнаружив пропажу, сразу обратились в правоохранительные органы. В тот же день украденная икона была найдена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней лавры… икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", — отмечается в сообщении на сайте лавры.