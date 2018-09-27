МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Константинопольский патриархат представляет недостоверные сведения об истории церкви на Украине, для утверждения истины нужна серьезная научная дискуссия с использованием архивных документов, заявил в четверг РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Константинопольский патриархат опубликовал на своем сайте 29-страничный текст "Вселенский трон и церковь Украины – говорят документы", которым попытался обосновать претензии на право предоставить автокефалию Украине. Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" ранее также начал публикацию документов, связанных с воссоединением Киевской митрополии с Русской православной церковью в XVII веке и историческими предпосылками этого. По оценке Московского патриархата, собран "огромный массив документов, около 900 страниц".

"Публикация в последнее время ряда материалов, касающихся данного вопроса, представителями Константинополя делает возможной хотя бы заочную дискуссию по вопросу о данном комплексе документальных источников, и Русская церковь к этой дискуссии готова", — сказал представитель Московского патриархата.

"Мы считаем эту научную дискуссию чрезвычайно важной, поскольку на недостоверных исторических основаниях Константинопольская церковь предполагает принять решение огромного значения для всей православной церкви. Вдумчивая дискуссия, надеюсь, поможет дальнейшему развитию диалога по украинскому церковному вопросу, который, конечно же, должен учитывать не только текущую ситуацию вокруг православия на Украине, но и его историю", — сказал протоиерей.

Он сообщил, что в ходе встречи в Стамбуле 31 августа русский патриарх Кирилл предложил константинопольскому патриарху Варфоломею "провести встречу ученых и иерархов, на которой можно было бы обсудить исторические документы, касающиеся вопроса о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата в 1686 году".

"Мы в Русской православной церкви внимательнейшим образом изучили весь комплекс документальных свидетельств, относящихся к этому периоду. Ученые работали в отечественных архивах и выявили там много документов, которые ранее не были введены в научный оборот, работали с греческими источниками и с источниками на турецком языке", — сказал Балашов.

В "Православной энциклопедии" ранее сообщили, что группа исследователей под руководством корреспондента РАН Бориса Флори проделала колоссальную работу, которая близка к окончанию: полное издание документов планируется осуществить в конце 2018 — начале 2019 года. Кроме того, российские ученые представят критический разбор опубликованных в последнее время нескольких интервью и выступлений представителей Константинопольского патриархата, пытающихся обосновать свои притязания на Украинскую церковь.

"В некоторых комментариях представителей Константинопольского патриархата, включая и константинопольского патриарха Варфоломея, звучала трактовка документов 1686 года как якобы представляющих только временное право патриархов Московских рукополагать митрополита Киевского. На самом деле документы свидетельствуют об обратном – никакой речи о временном характере этого решения в них не содержится, так же, как и представлений о неполном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией", — сказал Балашов.

В последующих публикациях, добавил он, у российских ученых "будет возможность развернуто остановиться на представленных воззрениях Константинопольской стороны".

Ранее в Русской церкви заявил, что опубликованные "Православной энциклопедией" документы покажут неправомерность нынешних притязаний Константинополя на Украинскую церковь и подтвердят, что переход Киевской митрополии под управление Московского патриарха осуществлялся с подачи Константинополя и на постоянной основе. В 1686 году константинопольский патриарх Дионисий передал святителю Московскому все права на юрисдикцию над украинской землей.

Кроме того, целый ряд документов были напечатаны в российском научно-богословском журнале "Церковь и время" и еще будут обнародованы в ближайшем октябрьском номере издания.