В Брунее открылась фотовыставка "Традиции ислама в России"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В столице Брунея Бандар-Сери-Бегаване в четверг состоялось торжественное открытие международной выставки "Традиции Ислама в России" — проект Совета муфтиев России (СМР). Об этом сообщил в четверг РИА Новости из Брунея представитель СМР Рушан Аббясов, принявший участие в открытии выставки.

На открытии приняли участие министр по делам религии Брунея Бадаруддин Осман, министр культуры, молодежи и спорт Аминуддин Абидин, а также посла РФ в Брунее Владлене Семиволос.

"Подобный масштабный проект СМР представлен за рубежом впервые. Посетители смогут увидеть более 150 эксклюзивных фотографий Ильдаря Ямбикова, рассказывающих о жизни мусульман в России. Данная выставка станет "кочующей", чуть позже она будет представлена и в других, преимущественно в странах арабо-мусульманского мира", — отметил Аббясов.

По его словам, этот проект организован и реализуется по благословению духовного лидера мусульман, главы СМР шейха Равиля Гайнутдина при поддержке президента Татарстана, руководителя Группы Стратегического видения "Россия — Исламский мир" Рустама Минниханова.

Представитель СМР сообщил, что с учетом того, что история российского ислама недостаточно известна за рубежом, крайне важным является использовать возможность обратиться к многомиллионной аудитории.Аббясов отметил, что наряду с историей Дербента, Волжской Булгарии, Золотой Орды и постордынских ханств, отдельно представлена недавно открытая Болгарская исламская академия.

"У российских мусульман богатая культура, история и традиции. Сегодня в нашей стране проживает около 25 миллионов мусульман и это представители многих национальностей. Очень характерно и этот факт особо подчеркнуто на церемонии открытия выставки – все последователи ислама в нашей стране живут на исторической родине, в мире и согласии с православными и иудеями", — заключил Аббясов.