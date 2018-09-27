Константинополь "обосновал" предоставление Украине автокефалии

АФИНЫ/МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Константинопольский патриархат опубликовал 29-страничный текст "Вселенский трон и церковь Украины – говорят документы", которым попытался обосновать претензии на право предоставить автокефалию Украине.
В ответ Русская православная церковь указала на ряд изъянов в аргументах Константинополя и отметила, что представленные им материалы могут быть подложными или иметь неправильную трактовку.
В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх Варфоломей I заявил, что Украина вскоре получит автокефалию, потому что "у нее есть право на получение статуса". Против подобного решения выступили РПЦ, а также другие патриархи и митрополиты.
Документы Константинополя
Вселенский патриарх поблагодарил русских и греческих ученых за помощь в подготовке публикации. Исследование провели при поддержке образовательного фонда частного банка National Bank of Greece.
Во введении приводится главный аргумент противников Константинополя. По словам авторов документа, он заключается в том, что Украина — каноническая территория Московского патриархата, поэтому выдачу Киеву автокефалии следует считать чуждой церковному праву.
В статье отмечается, что в связи с этим необходимо "напомнить историческую и каноническую правду" об отношении между церквями на основе официальных документов, которые "либо по незнанию, либо намеренно скрывают по разным причинам".
В частности, Константинополь излагает точку зрения на историю церкви на Украине и на предоставление московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.
Константинополь "на основании исследования официальных документов, спасенных или восстановленных учеными, не только греческими, но и русскими", приходит к выводу, что Вселенский патриархат никогда не передавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Московской патриархии. В статье утверждается, что "согласно всем существующим документам", право хиротонии киевского митрополита было предоставлено московскому патриарху "по финансовым причинам", "из-за необходимости" и "носило временный характер".
"Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не предавала де-юре свои канонические права на церковь Украины… Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым", — говорится в статье.
"Верить им нельзя"
По словам Новикова, указанием на то, что право хиротонии киевского митрополита Константинополь предоставил московскому патриарху из-за финансовых трудностей, "по финансовым причинам", он фактически сам же свидетельствует против себя. "Вы можете себе, вообще, представить серьезность всего этого? Патриарх может так говорить о своем государстве, о своей церкви? То есть, они уже до такого докатились… Это то же самое, что сказать, что наша церковь взяточница, поэтому она принимает такое решение", — сказал священнослужитель.
Комментируя утверждения о том, что Константинопольская церковь никогда не передавала де-юре свои канонические права на церковь Украины, представитель библейско-богословской комиссии заметил, что Украинской церкви ранее и не существовало – она была создана уже в рамках Русской православной церкви, а до этого существовала лишь Киевская митрополия, которая была передана Русской православной церкви.
Ранее церковно-научный центр "Православная энциклопедия" также объявил о намерении опубликовать все документы, связанные с воссоединением Киевской митрополии с Русской православной церковью в XVII веке и историческими предпосылками этого. Более 60 архивных материалов уже выложены на сайте центра.
Как заявили в Русской церкви, опубликованные документы покажут неправомерность нынешних притязаний Константинопольского патриархата на Украинскую церковь и подтвердят, что переход Киевской митрополии под управление Московского патриарха осуществлялся с подачи Константинополя и на постоянной основе. По оценке отдела внешних церковных связей Московского патриархата, собран "огромный массив документов, около 900 страниц".