Константинополь "обосновал" предоставление Украине автокефалии

АФИНЫ/МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Константинопольский патриархат опубликовал 29-страничный текст "Вселенский трон и церковь Украины – говорят документы", которым попытался обосновать претензии на право предоставить автокефалию Украине.

В ответ Русская православная церковь указала на ряд изъянов в аргументах Константинополя и отметила, что представленные им материалы могут быть подложными или иметь неправильную трактовку.

В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх Варфоломей I заявил, что Украина вскоре получит автокефалию, потому что "у нее есть право на получение статуса". Против подобного решения выступили РПЦ, а также другие патриархи и митрополиты.

Документы Константинополя

Вселенский патриарх поблагодарил русских и греческих ученых за помощь в подготовке публикации. Исследование провели при поддержке образовательного фонда частного банка National Bank of Greece.

Во введении приводится главный аргумент противников Константинополя. По словам авторов документа, он заключается в том, что Украина — каноническая территория Московского патриархата, поэтому выдачу Киеву автокефалии следует считать чуждой церковному праву.

В статье отмечается, что в связи с этим необходимо "напомнить историческую и каноническую правду" об отношении между церквями на основе официальных документов, которые "либо по незнанию, либо намеренно скрывают по разным причинам".

В частности, Константинополь излагает точку зрения на историю церкви на Украине и на предоставление московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.

Константинополь "на основании исследования официальных документов, спасенных или восстановленных учеными, не только греческими, но и русскими", приходит к выводу, что Вселенский патриархат никогда не передавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Московской патриархии. В статье утверждается, что "согласно всем существующим документам", право хиротонии киевского митрополита было предоставлено московскому патриарху "по финансовым причинам", "из-за необходимости" и "носило временный характер".

"Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не предавала де-юре свои канонические права на церковь Украины… Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым", — говорится в статье.

"Верить им нельзя"

Комментируя РИА Новости информацию о публикации документов, член синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков обратил внимание, в частности, на то, что нигде в известных документах не употребляется слово "временно" — то есть не говорится о том, что Киевская митрополия якобы была лишь временно передана Московскому патриархату. При этом, отметил он, многое зависит от трактовки архивных источников.

По словам Новикова, указанием на то, что право хиротонии киевского митрополита Константинополь предоставил московскому патриарху из-за финансовых трудностей, "по финансовым причинам", он фактически сам же свидетельствует против себя. "Вы можете себе, вообще, представить серьезность всего этого? Патриарх может так говорить о своем государстве, о своей церкви? То есть, они уже до такого докатились… Это то же самое, что сказать, что наша церковь взяточница, поэтому она принимает такое решение", — сказал священнослужитель.

Комментируя утверждения о том, что Константинопольская церковь никогда не передавала де-юре свои канонические права на церковь Украины, представитель библейско-богословской комиссии заметил, что Украинской церкви ранее и не существовало – она была создана уже в рамках Русской православной церкви, а до этого существовала лишь Киевская митрополия, которая была передана Русской православной церкви.

По мнению Новикова, все представленные Константинополем документы надо проверять: "Они могут быть подложными, они могут быть с неправильной трактовкой, надо разбираться". В целом же, считает он, ничему, что говорит нынешний Константинопольский патриархат, нельзя верить. "Мы видим, как во многих своих заявлениях они лгут, изворачиваются, противоречат сами себе… Верить им нельзя", — заключил он.

Ранее церковно-научный центр "Православная энциклопедия" также объявил о намерении опубликовать все документы, связанные с воссоединением Киевской митрополии с Русской православной церковью в XVII веке и историческими предпосылками этого. Более 60 архивных материалов уже выложены на сайте центра.

Как заявили в Русской церкви, опубликованные документы покажут неправомерность нынешних притязаний Константинопольского патриархата на Украинскую церковь и подтвердят, что переход Киевской митрополии под управление Московского патриарха осуществлялся с подачи Константинополя и на постоянной основе. По оценке отдела внешних церковных связей Московского патриархата, собран "огромный массив документов, около 900 страниц".