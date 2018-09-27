МИД Украины искажает слова церковных лидеров об автокефалии, заявили в УПЦ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МИД Украины дает неправильные трактовки заявлений официальных лиц — религиозных лидеров из других стран, прямо искажающие их позицию по поводу "украинской автокефалии", сообщает в четверг информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.
Отмечается, что "МИД искажает слова своих собеседников для создания мифов".
Так, по итогам прошедшей в среду встречи посла Украины в Республике Кипр Бориса Гуменюка с предстоятелем Кипрской православной церкви Хризостомом II на сайте внешнеполитического ведомства Украины появилось сообщение о том, что архиепископ Кипра "выразил поддержку Украине и украинскому народу" и "особо подчеркнул право Украины как великой независимой державы иметь свою независимую автокефальную церковь".
Ранее посольство Святого престола на Украине опровергло заявление украинского МИД о том, что Ватикан "уважает" решение Киева о создании автокефальной церкви.
По информации МИД Украины, министр иностранных дел Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По результатам встречи ведомство сообщило, что Святой престол "уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви".
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.