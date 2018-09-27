МИД Украины искажает слова церковных лидеров об автокефалии, заявили в УПЦ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. МИД Украины дает неправильные трактовки заявлений официальных лиц — религиозных лидеров из других стран, прямо искажающие их позицию по поводу "украинской автокефалии", сообщает в четверг информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

"Ватикан опубликовал уточнение по поводу сообщения министерства иностранных дел Украины о встрече главы МИД с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола. А новость на официальном сайте Кипрской православной церкви относительно позиции ее предстоятеля по поводу возможной автокефалии на Украине кардинально отличается от представленной министерством", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Отмечается, что "МИД искажает слова своих собеседников для создания мифов".

Так, по итогам прошедшей в среду встречи посла Украины в Республике Кипр Бориса Гуменюка с предстоятелем Кипрской православной церкви Хризостомом II на сайте внешнеполитического ведомства Украины появилось сообщение о том, что архиепископ Кипра "выразил поддержку Украине и украинскому народу" и "особо подчеркнул право Украины как великой независимой державы иметь свою независимую автокефальную церковь".

В свою очередь официальный сайт Кипрской православной церкви, отметили в УПЦ, передал позицию своего предстоятеля совершенно иначе: "Блаженнейший архиепископ выразил свою озабоченность и обеспокоенность по поводу последних событий в Украинской церкви и возможностью создания раскола, который нанесет ущерб единству всего православия". Также, по словам архиепископа Хризостома, Кипрская церковь готова стать "мостом для нормализации неустойчивой ситуации".

Ранее посольство Святого престола на Украине опровергло заявление украинского МИД о том, что Ватикан "уважает" решение Киева о создании автокефальной церкви.

По информации МИД Украины, министр иностранных дел Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По результатам встречи ведомство сообщило, что Святой престол "уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви".

В свою очередь в сообщении, опубликованном на сайте нунциатуры, говорится о том, что "апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым престолом, для которого вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним вопросом православной церкви, по которому Святой престол не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.