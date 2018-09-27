Икону Георгия Победоносца похитили из Киево-Печерской Лавры

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту кражи иконы Георгия Победоносца из храма, расположенного на территории Киево-Печерской лавры, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь полиции Печерского района столицы Украины Оксана Тищенко.
Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.
Как сообщили в церкви, украдена икона "Святого великомученика Георгия Победоносца" размером 45 на 37 сантиметров. Ее точная стоимость неизвестна.
При этом, по данным интернет-издание "Страна.ua", пропажу заметили служители и сразу же обратились к охране храмового комплекса, чтобы те просмотрели видеозаписи. На записи видно, как молодой человек с чемоданом на колесиках снял икону со стены, упаковал в пакет и незаметно вынес с территории Лавры.