Икону Георгия Победоносца похитили из Киево-Печерской Лавры

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту кражи иконы Георгия Победоносца из храма, расположенного на территории Киево-Печерской лавры, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь полиции Печерского района столицы Украины Оксана Тищенко.

"Вчера нам поступило заявление по поводу кражи, у нас открыто уголовное производство по части первой статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража)", — сказала Тищенко.

Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Как сообщили в церкви, украдена икона "Святого великомученика Георгия Победоносца" размером 45 на 37 сантиметров. Ее точная стоимость неизвестна.

При этом, по данным интернет-издание "Страна.ua", пропажу заметили служители и сразу же обратились к охране храмового комплекса, чтобы те просмотрели видеозаписи. На записи видно, как молодой человек с чемоданом на колесиках снял икону со стены, упаковал в пакет и незаметно вынес с территории Лавры.