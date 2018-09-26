Митрополит заявил о захвате на Украине более 50 храмов УПЦ за четыре года

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Более 50 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата были захвачены начиная с 2014 года, заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором сообщается, что в мае-августе было совершено шесть нападений на храмы канонической УПЦ, при этом уголовные дела возбуждены лишь по двум из них. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

"Более пятидесяти (храмов захвачены — ред.) по всей территории Украины с 2014 года до сего дня", — сказал Антоний в интервью изданию "Страна.ua", опубликованном в среду.

Он отметил, что часто храмы захватывают люди в балаклавах, члены радикальных националистических движений. "Но, если проследить, кто среди этих захватчиков в рясах, и кому потом передаются эти храмы, так это сторонники "Киевского патриархата", — уточнил Антоний.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Ранее Порошенко пообещал уважать права верующих канонической Украинской православной церкви после получения неканоническими религиозными структурами автокефалии.