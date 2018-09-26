МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин и член Общественной палаты, протоиерей Александр Ткаченко во время встречи в Казани составили планы социальной поддержки обществу.

Представители двух конфессий, выступая перед студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета (КФУ) отметили, что сегодня прихожанам мечетей и церквей крайне необходима социальная поддержка.

"Мы, например, немало работаем с теми, кто оказался в местах лишения свободы. Эти люди выйдут со временем на свободу, им необходимо найти работу, образовать семью, завести детей. И мы стараемся решить эти вопросы, встречаясь с этими гражданами непосредственно в колониях", — отметил муфтий Камиль Самигуллин.

Протоиерей Александр Ткаченко, также занимающий пост директора Детского хосписа Санкт-Петербурга, призвал студентов КФУ писать о теме помощи ближнему в корректной и этичной форме.

"Очень важный аспект — личное участие журналиста в благотворительности. Любой журналист, описывающий социальную проблему, пропускает ее через себя, включается в нее. И сам становится участником этого процесса", — сказал протоиерей Александр Ткаченко.

По его мнению, дети с тяжелыми заболеваниями, семейные проблемы, проблемы, связанные с экологией, доступностью среды, отношения к животным и множество других требуют очень осторожного подхода.

"Важно не навредить героям этих публикаций", — резюмировал протоиерей Александр Ткаченко.

Религиозные деятели отметили, что традиционные конфессии России играют важную роль в социальном служении обществу. Они также подчеркнули о единых подходах к этическим принципам в освещении социальных проблем.

"В во время нашей встречи и переговоров с Ткаченко мы выработали совместные проекты по помощи и поддержке детям, пожилым людям, работе с государственными институтами и организациями. А реализация этих планов – дело времени", — заключил муфтий Самигуллин.