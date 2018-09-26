Патриарх Кирилл рассказал, что нужно делать, "когда уже нет сил терпеть"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди по случаю наступающего праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня призвал верующих брать с самого Спасителя пример, как нужно достойно переносить скорби и страдания в жизни.
"Каждый человек ведь проходит через страдание, в большей или меньшей степени. Иногда через большое горе проходят люди, иногда через меньшее, но нет человека, который бы за свою жизнь не пострадал, обязательно что-то когда-то больно уязвило… И бывает так, что человек разрушает себя этим страданием, проходит через трудные моменты своей жизни и выходит из них разрушенным, ослабленным, озлобленным, иногда даже потерявшим всякую надежду на будущее", — сказал патриарх после всенощного бдения в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца в Ейске.
Предстоятель Русской церкви отметил, что "Крест Христов и святая Голгофа, место искупления всех нас и место страдания, учат правильному отношению к скорбям".
По его словам, общеизвестно, что не существует человеческого роста, развития без трудностей, без разных сложных ситуаций, которые составляют "неотрывную, нераздельную часть" человеческой жизни. "И для того, чтобы мы, христиане, верующие в Господа, признающие силу Его Креста и Воскресения, могли быть сильными во всех обстоятельствах жизни, мы должны научиться у Господа Спасителя, взирая на Его крест, великой силе и способности спасительно преодолевать и свои собственные скорби", — отметил предстоятель.
"Как же любит Бог свое творение, что Сын Его единородный, для того чтобы искупить человеческий беспорядок, грех, человеческое безобразие, восходит на крест и принимает эту позорную смерть", — добавил он.