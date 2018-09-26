Патриарх Кирилл рассказал, что нужно делать, "когда уже нет сил терпеть"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди по случаю наступающего праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня призвал верующих брать с самого Спасителя пример, как нужно достойно переносить скорби и страдания в жизни.

"Каждый человек ведь проходит через страдание, в большей или меньшей степени. Иногда через большое горе проходят люди, иногда через меньшее, но нет человека, который бы за свою жизнь не пострадал, обязательно что-то когда-то больно уязвило… И бывает так, что человек разрушает себя этим страданием, проходит через трудные моменты своей жизни и выходит из них разрушенным, ослабленным, озлобленным, иногда даже потерявшим всякую надежду на будущее", — сказал патриарх после всенощного бдения в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца в Ейске.

Предстоятель Русской церкви отметил, что "Крест Христов и святая Голгофа, место искупления всех нас и место страдания, учат правильному отношению к скорбям".

"И когда уж очень тяжело в жизни, когда кажется, что и сил никаких нет, чтобы нести все то, что свалилось тебе на голову, подойдите к Кресту Господню и внимательно посмотрите на это изображение. И соотнесите муки ни в чем не повинного Спасителя со своими житейскими скорбями. И помолитесь Господу перед Его крестом, чтобы Он дал и вам силу достойно пройти через скорбь, болезнь и страдания, не разрушая самих себя ни духовно, ни физически, но так, чтобы выйти из этой полосы жизненных трудностей с новыми силами, с новым взглядом на жизнь, с новым душевным состоянием – состоянием победителя, достойно прошедшим через испытания", — сказал патриарх.

По его словам, общеизвестно, что не существует человеческого роста, развития без трудностей, без разных сложных ситуаций, которые составляют "неотрывную, нераздельную часть" человеческой жизни. "И для того, чтобы мы, христиане, верующие в Господа, признающие силу Его Креста и Воскресения, могли быть сильными во всех обстоятельствах жизни, мы должны научиться у Господа Спасителя, взирая на Его крест, великой силе и способности спасительно преодолевать и свои собственные скорби", — отметил предстоятель.

"Как же любит Бог свое творение, что Сын Его единородный, для того чтобы искупить человеческий беспорядок, грех, человеческое безобразие, восходит на крест и принимает эту позорную смерть", — добавил он.