МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Действия Константинопольского патриархата направлены на разрушение православного единства, при этом даже власти Украины и лидеры раскольнических церковных организаций в стране не имеют полного представления об истинных намерениях патриарха Варфоломея, заявил в среду РИА Новости президент международного Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев.

"То, о чем объявил патриарх Варфоломей, это довольно странное заявление. Потому что непонятно все-таки, что это будет. И что это вообще за экзархи такие, которые направлены на Украину. Судя по всему, речь ведется о каком-то скрытом проекте, который, на самом деле, публично не оглашается. Я думаю, что в этом случае будут какие-то сюрпризы", — сказал Алексеев.

По его мнению, украинские власти во главе с президентом Петром Порошенко, "видимо, будут удивлены, когда несколько приоткроются некоторые виды на этот проект патриарха Варфоломея и стоящих за ним сил", и Киев получит в итоге совсем не то, что хотел.

"Я думаю, что наибольшую обеспокоенность относительно происходящих процессов имеет лжепатриарх Филарет, Михаил Антонович Денисенко. И не случайно он, что называется, стремглав отправился в Вашингтон, понимая, что там, скорее всего, варится кухня вокруг этой автокефалии. Потому что его очень обеспокоили те шаги и тот формат, который готовится. Это не то, к чему призывал он и "науськиваемый" им президент Порошенко", — отметил Алексеев.

По его мнению, украинские власти хотят автокефалии "полной, безоговорочной и окончательной, на манер Русской церкви" "Но я думаю, что они будут удивлены тем предложением, которое им в итоге предложит Фанар. Подчеркиваю, что оно во всей полноте от нас еще, что называется, сокрыто, мы не знаем окончательного решения… Игра продолжается, и я не думаю, что она быстро завершится. И вряд ли на Фанаре думают о том, чтобы предоставить Украине полную и окончательную самостоятельность, — это вряд ли возможно", — добавил собеседник агентства.

В целом, действия патриарха Варфоломея Фонд единства православных народов расценивает как "антиканоничные, направленные на деструкцию, разрушение православного единства".

В распространенном заявлении фонда говорится, что "небратское и неканоническое решение Константинопольского патриархата вызвало большие беспокойства и волнения у православного духовенства и верующих Украины, глубокую озабоченность у священноначалия и многомиллионной паствы Русской православной церкви и поставило под угрозу единство всего православного мира". В этой связи ФЕПН обратился к патриарху Варфоломею с призывом пересмотреть свое решение направить двух экзархов в Киев и возобновить консультации и переговоры с УПЦ и Московским патриархатом с целью "уврачевания церковного раскола в Украине каноническим путем".

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ также приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.