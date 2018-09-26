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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Франциск призвал развивать диалог с КНР на базе достигнутых соглашений

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© AFP 2018 / Vincenzo Pinto Папа Римский ФранцискПапа Римский Франциск
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto

ВАТИКАН, 26 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в среду обратился со специальным "Посланием к китайским католикам и Вселенской церкви", в котором заверил верующих КНР в постоянной пастырской заботе об их интересах и выразил надежду на продолжение плодотворного диалога с официальным Пекином.

В объемном документе, текст которого обнародовала служба печати Святого престола, понтифик подробно разъяснил мотивы заключения "временного соглашения" о назначении епископов в КНР, подписанного в минувшую субботу в Пекине в ходе визита официальной ватиканской делегации. Вопрос о процедуре назначения католических епископов является одним из главных препятствий на пути нормализации между Ватиканом и Китаем, которые прервали дипломатические отношения еще в 1951 году. В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви, причем официальная Китайская патриотическая церковь, епископы которой были назначены местными властями без согласования со Святым престолом, насчитывает около четырех миллионов человек.

Заключение "временного соглашения" между Ватиканом и КНР вызвало разноречивую реакцию в Римско-католической церкви и, прежде всего, озабоченность судьбой китайских католиков, не являющихся членами официально признанной властями церкви. Этот факт признал и сам папа Франциск, отметивший в послании, что "в последнее время циркулируют противоречивые мнения о настоящем и особенно о будущем католических общин в Китае". "У одних возникли сомнения и озабоченность, у других есть ощущение, что Святой престол вроде бы оставил их", — отметил он.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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"В столь трудный и значительный момент для жизни Церкви я посредством этого послания хочу, прежде всего, заверить вас, что вы ежедневно присутствуете в моих молитвах, и разделить с вами чувства, живущие в моем сердце", — подчеркнул Франциск, обращаясь к китайским католикам. Он отметил, что подписанное соглашение стало плодом длительного и трудного диалога между Святым престолом и официальными властями КНР, который был начат его предшественниками на Апостольском престоле Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI в целях восстановления полного единства китайских католиков.

По словам папы Римского, после длительных размышлений и молитв, выслушав многочисленные мнения по данному вопросу, он пришел к решению "даровать примирение оставшимся семи "официальным" епископам, рукоположенным без папского мандата" в КНР и не применять к ним никаких канонических санкций в знак вновь обретенного единства.

"В шестой года своего понтификата, который я с первых же шагов поставил под знак милосердной любви Бога, призываю всех китайских католиков стать творцами примирения", — заявил Франциск. В этой связи он призвал всех верующих на базе новых договоренностей между Святым престолом и Пекином "вместе искать хороших кандидатов, которые будут в состоянии взять на себя деликатное и важное епископское служение в Церкви". При этом он подчеркнул, что будущие епископы должны быть не религиозными функционерами, а подлинными пастырями.

В этом контексте Франциск дал высокую оценку заключенному "временному соглашению", поскольку оно "впервые вводит стабильные элементы сотрудничества между Государственными властями и Апостольским престолом". При этом понтифик прямо указал на необходимость улучшения положений данного документа, призвав рассматривать его в качестве "инструмента, который не может решить все существующие проблемы без серьезного стремления к обновлению личных отношений и церковного поведения".

Отдельный пассаж папского послания посвящен отношениям с официальными властями КНР. "С уважением обращаюсь к тем, кто руководит Китайской Народной Республикой, и вновь предлагаю с доверием мужеством и дальновидностью продолжать давно начатый диалог. Хочу заверить, что Святой престол будет продолжать искренне действовать в интересах развития подлинной дружбы с китайским народом. Нынешние контакты между Святым престолом и китайским правительством представляются полезными в целях преодоления противоречий прошлого, в том числе недавнего, и написания страницы более ясного и конкретного сотрудничества", — подытожил папа Франциск.

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