Митрополит Иларион: верующие будут защищать святыни при попытке их отнять

БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Православные верующие будут защищать свои святыни при попытке их отнять, а такие попытки уже происходят при узаконивании раскола, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Православные верующие защищают и будут защищать свои святыни, поэтому если кто-то будет пытаться насильственным образом эти святыни у них отнять, а это, к сожалению, уже сейчас происходит, а если будет легитимизация раскола, то это только усилится, то люди будут вставать на защиту своих святынь", — сказал владыка Иларион журналистам после вручения ему звания почетного доктора наук университета в Белграде.
Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.