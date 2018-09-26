Митрополит Иларион: верующие будут защищать святыни при попытке их отнять

БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Православные верующие будут защищать свои святыни при попытке их отнять, а такие попытки уже происходят при узаконивании раскола, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее синод УПЦ призвал Верховную раду отказаться от принятия законопроектов, находящихся на рассмотрении в парламенте и связанных с деятельностью УПЦ, так как они "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)".

"Православные верующие защищают и будут защищать свои святыни, поэтому если кто-то будет пытаться насильственным образом эти святыни у них отнять, а это, к сожалению, уже сейчас происходит, а если будет легитимизация раскола, то это только усилится, то люди будут вставать на защиту своих святынь", — сказал владыка Иларион журналистам после вручения ему звания почетного доктора наук университета в Белграде.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.