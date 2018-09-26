Священник: зачисление главы УПЦ во "враги Украины" является нонсенсом

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Создатели базы данных сайта "Миротворец" вносят в список "врагов Украины" самых лучших людей украинского общества, каковым является митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, заявил РИА Новости экс-глава патриаршей пресс-службы, председатель информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы протоиерей Владимир Вигилянский, комментируя внесение предстоятеля УПЦ в базу скандально известного сайта.

Согласно информации на портале, митрополит Онуфрий попал в базу данных как "агент влияния Русской православной церкви на Украине" и "противник создания независимой поместной церкви на Украине". Ранее туда же внесли наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

"В скандально известный сайт "Миротворец" попадают самые лучшие люди Украины, и даже странно, что митрополита Онуфрия раньше там не было. Конечно, это самый настоящий современный исповедник, человек абсолютно твердой веры. Тем самым сайт "Миротворец" показывает свою сущность — тем, что таких святых людей зачисляет во "врагов Украины". Это, конечно, нонсенс", — сказал Вигилянский.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, обещая при этом уважать права верующих канонической УПЦ. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.