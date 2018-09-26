В РПЦ прокомментировали слова Порошенко о самой большой православной стране

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число верующих "на душу населения" на Украине действительно может быть больше, чем в какой-либо другой стране Европы, но только благодаря прихожанам канонической Украинской православной церкви, заявил РИА Новости экс-глава патриаршей пресс-службы, председатель информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы протоиерей Владимир Вигилянский.

Так он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке назвал Украину "самой большой православной страной Европы", добавив, что и церковь там "должна быть одна – украинская".

"Действительно, православная община на Украине очень большая, и если соотносить количество жителей и количество прихожан, то, возможно, — самая большая на душу населения, намного больше, чем Россия. Но количество храмов и прихожан, конечно, больше в России, которая тоже относится к Европе", — сказал Вигилянский.

Он отметил, что Украинская православная церковь имеет 12,5 тысячи храмов, большое количество священнослужителей и архиереев. По словам священника, если собрать все раскольнические и самозваные церковные группы на Украине, которые себя называют православными, то по числу верующих и приходов УПЦ будет все равно далеко впереди всех.

"Очень лестно, что президент так говорит о своей пастве, и надеюсь, что именно православное большинство населения, которое является прихожанами Украинской православной церкви, не позволит восторжествовать раскольничьей церкви, которой собираются сейчас дать автокефалию. И это будет самой большой трагедией для Украины, самой большой. Ничего больше придумать невозможно, как бы наказать эту страну. Вот этим наказанием сейчас занимаются власти Украины", — добавил Вигилянский.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.