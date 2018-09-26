В РПЦ прокомментировали слова Порошенко о самой большой православной стране

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число верующих "на душу населения" на Украине действительно может быть больше, чем в какой-либо другой стране Европы, но только благодаря прихожанам канонической Украинской православной церкви, заявил РИА Новости экс-глава патриаршей пресс-службы, председатель информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы протоиерей Владимир Вигилянский.
"Действительно, православная община на Украине очень большая, и если соотносить количество жителей и количество прихожан, то, возможно, — самая большая на душу населения, намного больше, чем Россия. Но количество храмов и прихожан, конечно, больше в России, которая тоже относится к Европе", — сказал Вигилянский.
Он отметил, что Украинская православная церковь имеет 12,5 тысячи храмов, большое количество священнослужителей и архиереев. По словам священника, если собрать все раскольнические и самозваные церковные группы на Украине, которые себя называют православными, то по числу верующих и приходов УПЦ будет все равно далеко впереди всех.
Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.