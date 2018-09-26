Митрополит Иларион стал почетным доктором Белградского госуниверситета

Митрополит Волоколамский Иларион во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018

Митрополит Волоколамский Иларион во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018

БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Председателю отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Илариону торжественно присвоено звание почетного доктора наук государственного Университета в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.

Вручение документа о почетной научной степени состоялось в среду в ректорате главного вуза Сербии при участии патриарха Сербского Иринея, архиеереев Сербской православной церкви и представителей католического и исламского духовенства.

Декан богословского православного факультета университета в Белграде академик Предраг Пузович зачитал биографию митрополита Илариона с указанием многочисленных религиозно-музыкальных, богословских трудов и административно-церковных достижений, а также вклада владыки в общение православных церквей, в том числе — Русской и Сербской.

"В связи с данным обоснованием сенат университета в Белграде принял единогласное решение о присвоении ему почетного звания доктора наук", — заявил академик Пузович, после чего митрополиту Илариону был торжественно вручен документ.

В ответном слове владыка Волоколамский поблагодарил за почетную научную степень и отметил, что полученная награда имеет для него особое значение, так как он помнит, как в том же зале звание почетного доктора университета в Белграде присвоили патриарху Кириллу.