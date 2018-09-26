Латвийский подарок Папе Римскому высмеяли в соцсетях

РИГА, 26 сен — РИА Новости. Подарок, который преподнесли Папе Римскому во время визита в Латвию, подвергся язвительным насмешкам пользователей соцсетей. Соседняя Эстония обошла Латвию даже в таком деликатном деле, как подарки высогкопоставленным гостям, сокрушались они.

Как сообщает Sputnik Латвия, объектом насмешек стала пара носков небесно-голубого цвета, связанных латвийской рукодельницей из Прейли для Папы Римского. Всего латвийцы связали для Франциска Первого 118 пар носков и десять пар варежек.

В Таллине понтифик из рук президента Керсти Кальюлайд получил специальное удостоверение э-резидента Эстонской Республики. Латвийские пользователи соцсетей сочли, что подарок эстонцев будет больше способствовать продвижению имиджа страны.

"Последний эстонский подарок понтифику подтвердил старую истину", — написал в Twitter Нормундс Бергс, — "Если в мире изобретут что-то новое,

эстонцы подключат это к э-управлению, а латыши сделают из дерева".

Большинство подписчиков согласились с тем, что эстонцы, как всегда, оказались расторопнее и латвийцам еще есть чему поучиться у своих соседей.

Папа Римский Франциск стал 37 647-м по счету электронным резидентом Эстонии. До него удостоверения эстонского э-резидента получали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Люксембурга и Японии Ксавье Беттель и Синдзо Абэ.

В 2014 году Эстония стала первой страной в мире, предлагающей иностранцам услугу виртуального резидентства. Э-резидентство предлагает гражданам иностранного государства защищенный доступ ко всем электронным услугам, существующим в Эстонии.

Все новости о Латвии читайте на Sputnik Латвия >>