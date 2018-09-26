Колокольня буддийского храма обрушилась в Таиланде, один человек погиб

БАНГКОК, 26 сен – РИА Новости. Пятнадцатиметровая колокольня двухсотлетнего буддийского храма в Бангкоке обрушилась во время реставрационных работ, придавив двенадцать рабочих, один из которых погиб, а остальные 11 получили травмы, сообщает в среду интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Инцидент произошел во вторник в храме Ват Пхая Тхам в западной части Бангкока, одном из исторических районов города. Колокольня храма, построенного в начале XIX века, с мая этого года была на реставрации. Во вторник 20 рабочих приступили к выполнению операции по поднятию фундамента и выравниванию 15-метровой башни, которая в последние годы начала погружаться в землю. Задача состояла в том, чтобы приподнять башню и укрепить фундамент. Внезапно башня колокольни накренилась и обрушилась на людей, сообщает издание.

Одиннадцать рабочих, среди которых были несколько женщин, получили ранения. Они вынуждены были провести около трех часов под обломками колокольни, пока спасателям удалось их извлечь и отправить в больницу. Трое из одиннадцати получили серьезные травмы.

Тело погибшего рабочего, получившего смертельную черепно-мозговую травму, нашли только через несколько часов после трагедии: к поискам приступили, когда родные погибшего заявили руководству реставрационных работ о его исчезновении, сообщает издание.

По факту происшествия начато расследование. Руководитель работ, которого полиция допросила первым, заявил, что причиной аварии могла стать неисправность подъемного оборудования, которое использовалось в работе, говорится в сообщении.

Колокольни, строящиеся в буддийских храмах Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, представляют собой не башни с лестницами внутри, как в христианских храмах, а кирпичные сооружения в виде высоких стел, без внутренних помещений и полостей, на вершине которых располагаются колокола. Обрушившаяся в Бангкоке колокольня также была украшена двухметровыми статуями мифических существ.