Киев обвинил УПЦ в "самоизоляции"

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что требование синода Украинской православной церкви к Константинополю не нарушать ее каноническую территорию, провоцирует межконфессиональную вражду, а сама церковь "стала на путь самоизоляции"; заявление украинского чиновника сделано несмотря на обещание президента Украины Петра Порошенко не вмешиваться в дела церкви.

Во вторник Священный синод Украинской православной церкви призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и не нарушать ее канонической территории, и приостановил служение с иерархами Константинопольского патриархата.

"Заявлением против пребывания представителей Константинопольского патриарха на Украине Московский патриархат сам провоцирует межконфессиональную вражду. Любая церковь не может пренебрегать мнением большинства православных Украины, которые поддерживают предоставление Томоса (указа об автокефалии — ред.). УПЦ МП стала на путь самоизоляции", — написал Кириленко в микроблоге в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата – покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и священный синод УПЦ также приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.