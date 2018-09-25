УПЦ потребовала от константинопольских экзархов покинуть ее территорию

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинская православная церковь приостановила служение с иерархами Константинопольского патриархата и потребовала от экзархов патриарха Варфоломея покинуть Киев. Об этом сообщает сайт УПЦ по итогам заседания Священного Синода.

"Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории", — говорится в постановлении.

Таким образом Синод выразил отношение к назначению Константинопольским патриархом двух экзархов в Киев, расценив это как "грубое вмешательство во внутренние дела УПЦ".

"Члены Священного Синода призвали клир, монашество и верующих Украинской православной церкви усилить свои молитвы за сохранение единства святого православия", — говорится также в документе.

Помимо этого, Синод УПЦ обратился к Верховной раде и призвал ее отказаться от принятия законопроектов об изменении подчиненности религиозных общин, об особом статусе религиозных организаций и об изменении названия религиозных организаций. В УПЦ считают эти законодательные намерения противоречащими конституции и антицерковными.

Они "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)", отмечается в постановлении.

Отказ митрополита

Накануне стало известно, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, глава УПЦ МП, отказался от встречи с экзархами Константинополя.

"Епископ Киева есть один законный, всеми признанный – это блаженнейший митрополит Онуфрий. <…> Приезжающие сюда должны вначале взять у него благословение на работу здесь, а потом только уже заниматься своим делом. Этого сделано не было. Блаженнейший тут строго выдерживает каноны Церкви. Как только назначили экзархов, он сразу сказал, что с ними не будет встречаться", — сказал РИА Новости глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, со своей стороны, признал, что сейчас отсутствует какой-либо прямой диалог УПЦ с Константинопольским патриархатом, поскольку "грубо нарушен сам принцип существования поместной православной церкви".

Вопрос об автокефалии

На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ).

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви вне рамок УПЦ. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

В Русской православной церкви осудили это и выразили Константинополю протест, подчеркнув, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов. Синод Русской православной церкви решил прекратить поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея во время патриаршьих богослужений. Фактически это означает разрыв дипломатических отношений. В РПЦ также призвали предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение сложившейся ситуации.

"Высокое напряжение"

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) также заявила, что приостанавливает совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата и отказывается от работы в епископских ассамблеях, если там присутствуют представители Константинополя. Такое решение принял Архиерейский синод РПЦЗ.

Конфликт вокруг вопроса об автокефалии украинской церкви прокомментировал заместитель Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, Порошенко, вмешиваясь в церковные дела, пытается создать напряженность в стране, чтобы перенести президентские выборы.

"Им не хватает Донбасса, им не хватает внутреннего напряжения в стране, надо еще добавить эти все игры с самостоятельной церковью украинской. Это, конечно, создаст очень высокое напряжение", — заявил эксперт в ходе круглого стола на тему "Политический, дипломатический, духовный и языковой раскол: куда дрейфует Украина".

Он считает, что Порошенко стремится отменить или перенести выборы из-за низкого рейтинга, однако чувствует, если пойдет на это через обострение ситуации на востоке, то может потерпеть фиаско.

"Поэтому он решил по-другому – через создание внутреннего напряжения, внутреннего противостояния на религиозной почве – добиться того же – отмены или отсрочки выборов президента. Потому что все результаты соцопросов показывают, что для него главной задачей является даже не победа на выборах, а главной задачей является выход во второй тур, которую он, судя по всему, обычными электоральными методами не может достичь", — отметил Жарихин.

При этом эксперт не исключил, что Порошенко все же может использовать вариант с обострением на востоке, который ему пока не разрешает заокеанское руководство.