Синод УПЦ призвал Верховную раду отказаться от антицерковных законопроектов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Священный синод Украинской православной церкви призвал Верховную раду отказаться от принятия антиконституционных законопроектов, находящихся на рассмотрении в парламенте и связанных с деятельностью УПЦ, документы имеют целью юридическую ликвидацию УПЦ, сообщает во вторник сайт Украинской церкви по итогам заседания синода.

"Священный синод призывает всех участников, которые работают над принятием законопроектов №4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), №4511 (об особом статусе религиозных организаций), №5309 (об изменении названия религиозных организаций), отказаться от этих законодательных намерений как противоречащих Конституции Украины и являющихся антицерковными", — говорится в сообщении.

Упомянутые законодательные инициативы, отмечается в постановлении синода, "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)".