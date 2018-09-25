Синод УПЦ призвал Верховную раду отказаться от антицерковных законопроектов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Священный синод Украинской православной церкви призвал Верховную раду отказаться от принятия антиконституционных законопроектов, находящихся на рассмотрении в парламенте и связанных с деятельностью УПЦ, документы имеют целью юридическую ликвидацию УПЦ, сообщает во вторник сайт Украинской церкви по итогам заседания синода.
Упомянутые законодательные инициативы, отмечается в постановлении синода, "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)".