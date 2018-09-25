В Москве может появиться 20 новых синагог

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Еврейская община Москвы испытывает большую потребность в новых синагогах, поэтому община намерена открыть 20 новых молельных домов по всей столице, заявил РИА Новости глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

"Согласно иудейской традиции, евреи всегда селились рядом с синагогой, так как по субботам и в праздники запрещено использовать транспорт. В Москве есть районы, где до сих пор нет еврейской общины, например в районе Варшавского шоссе, вообще на Юге Москвы. Есть потребность открыть новую общину на Мичуринском проспекте, так как там живет много еврейских семей. Нам бы хотелось открыть около 20 небольших еврейских общин в разных районах города, но это произойдет не за один день", — сказал он.

Раввин отметил, что действующие сейчас синагоги в Москве переполнены на праздники. Например, на Суккот, который начался у иудеев в понедельник и продолжится семь дней.

"Из ближайших планов – открытие общины в Новой Москве в Коммунарке. Правительство Москвы содействует в этом вопросе, там будут построены культовые здания разных религий", — добавил он.

При этом Борода пояснил, что под "синагогой" евреи не всегда имеют в виду "красивое архитектурное сооружение, предназначенное для проведения только лишь религиозных служб". Российские иудеи, подчеркнул он, очень часто следуют общемировой практике: снимают или перестраивают уже существующие здания, создавая там молельный зал, а также оборудуют там же кошерную кухню, классы для занятий и досуга и многое другое.