В Москве может появиться 20 новых синагог

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Еврейская община Москвы испытывает большую потребность в новых синагогах, поэтому община намерена открыть 20 новых молельных домов по всей столице, заявил РИА Новости глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Раввин отметил, что действующие сейчас синагоги в Москве переполнены на праздники. Например, на Суккот, который начался у иудеев в понедельник и продолжится семь дней.
"Из ближайших планов – открытие общины в Новой Москве в Коммунарке. Правительство Москвы содействует в этом вопросе, там будут построены культовые здания разных религий", — добавил он.
При этом Борода пояснил, что под "синагогой" евреи не всегда имеют в виду "красивое архитектурное сооружение, предназначенное для проведения только лишь религиозных служб". Российские иудеи, подчеркнул он, очень часто следуют общемировой практике: снимают или перестраивают уже существующие здания, создавая там молельный зал, а также оборудуют там же кошерную кухню, классы для занятий и досуга и многое другое.