Иконы с частицами мощей святых переданы домовому храму при Генштабе ВС

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Иконы с частицами мощей святых Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Федора Ушакова, великомученика Дмитрия Солунского и частицы Животворящего Креста Господня переданы в понедельник домовому храму при Генштабе ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

"В храме была отслужена торжественная литургия, после чего четыре иконы с частицами мощей святых праведных воинов были переданы заместителю министра обороны РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову. Также в церемонии принял участие заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Истраков", — сказали в военном ведомстве.

"Обретением этих святынь будет укрепляться дух наших военнослужащих, тех, кто трудится здесь, всех прихожан этого храма. Мы с благодарностью принимаем дар в наш коллектив… Это очень важно для нас, тем более, этот храм был освящен изначально как храм Преподобного Сергия Радонежского, и вот сегодня частицы его мощей обрели здесь свое место", — процитировали в Минобороны слова Картаполова.

По его словам, военное ведомство будет стремиться к тому, чтобы в каждой воинской части и каждой воинской организации был домовой храм, куда военнослужащие и члены их семей, смогут прийти и поговорить со священником и облегчить душу.

В Минобороны рассказали, что "частицы мощей Святого Георгия Победоносца привезены из Газской архиепископии, частица мощей святого Дмитрия Солунского хранилась в монастыре Панагии Миртатиотиссы на острове Корфу, частица мощей святого Феодора Ушакова — в Свято-Рождественском монастыре Божией Матери в Санаксарах в Мордовии, частица мощей святого Преподобного Сергия Радонежского — в Свято-Георгиевском монастыре в Калужской области, частица Святого Креста — в монастыре Ставровуни на острове Кипр".

Передача святынь прошла в рамках программы "Духовное укрепление российского воинства", которая проводится Всемирным русским народным собором по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Исполнителями программы по духовному креплению российского воинства являются общественная организация "Московские суворовцы", Фонд святого мученика Вонифатия и Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными силам и правоохранительными органами.