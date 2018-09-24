Около 40 тыс паломников уже поклонились мощам святителя Спиридона в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя. 21 сентября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя. 21 сентября 2018

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Около 40 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского за первые три дня их пребывания в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе общецерковных мероприятий.

"С момента принесения десницы Спиридона в Москву святыне поклонились 39 тысяч 600 паломников", — сказал собеседник агентства.

По данным на утро понедельника, очередь к храму Христа Спасителя начинается под Патриаршим мостом со стороны Якиманской набережной, время ожидания составляет около часа. Ближайшие станции метро – "Парк Культуры" (со стороны "Музеона") и "Октябрьская".

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона, постоянно находящийся в Греции, с 24 августа путешествует по городам России и уже посетил Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. Москва — конечный пункт маршрута.

Доступ к мощам святителя в столице открыт ежедневно с 22 сентября до 14 октября с 08.00 до 20.00. В понедельник, 15 октября, после утреннего богослужения и молебна состоятся торжественные проводы десницы святителя Спиридона из Москвы на Корфу.