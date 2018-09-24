Папа Римский призвал жителей Латвии "концентрироваться на свободе"

РИГА, 24 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск, который утром в понедельник прибыл в Латвию, призвал жителей страны ставить интересы общества выше своих интересов и "концентрироваться на свободе".

"Вы празднуете юбилей, вы осознаете цену свободы. Это стало возможно благодаря вашим корням. Без них невозможно было бы вернуть свободу. Каждый раз, когда мы ставим интересы общества выше своих интересов – мы помогаем создавать страну. Важно концентрироваться на свободе. И это задача для всех. Работать на благо свободы – работа для всех", — сказал Франциск, выступая с речью в резиденции президента Латвии в Рижском замке.

Президент Латвии Раймонд Вейонис и папа Римский Франциск приняли участие в возложении цветов к памятнику Свободы в Риге. За церемонией наблюдали тысячи людей, которые собрались, чтобы поприветствовать папу Римского. После церемонии папа подошел к собравшимся, пожал им руки.

В церомонии возложения цветов также приняли участие премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, спикер Сейма Инара Мурниеце, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Порядок во время мероприятия обеспечивали силы государственной, муниципальной и военной полиции.

Вейонис во время встречи подарил Франциску книгу "Хроники Ливонии" 1993 года издания, и от себя лично — CD с музыкой Сергея Прокофьева в интерпретации латвийского дирижера Мариса Янсонса.

Хроника Ливонии", которую президент подарил Франциску, была издана в 1993 году. Это уникальный исторический источник не только для Латвии, но и всего христианского мира, так как рассказывает о приходе христианства на территорию нынешних Латвии и Эстонии, сообщили в канцелярии главы латвийского государства.

В 2017 году дирижер был номинирован на премию Grammy в категории "Лучшее оркестровое исполнение" за Пятую симфонию Прокофьева в исполнении оркестра Concertgebouw.

Латвия в этом году отмечает юбилей со дня провозглашения независимости. Республика была основана в 1918 году. С 1940 по 1991 годы она находилась в составе СССР.