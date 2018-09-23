Александрийская церковь прокомментировала ситуацию с УПЦ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Патриарх Александрийский Феодор и митрополит Варшавский Савва призвали предотвратить угрозу конфликта из-за начатого Константинопольской церковью процесса дарования автокефалии украинской церкви.
"Мы, предстоятели двух поместных церквей, встретившись на польской земле, сознавая ответственность за жизнь святого православия в современном мире, за мир, единство и сохранение его догматико-канонического порядка, перед лицом испытаний, с которыми сталкивается сегодня православие на Украине, в духе братской любви призываем всех тех, от кого зависит устранение церковных недоразумений в отношении предоставления автокефалии Украинской Церкви, сделать все, что в их силах, для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле", — говорится в совместном заявлении глав Александрийской и Польской церквей.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.