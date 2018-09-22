В чеченской станице открылся первый православный комплекс

ГРОЗНЫЙ, 22 сен – РИА Новости. Первый в Чечне православный комплекс с воскресной школой торжественно открыли в субботу в казачьей станице Шелковская, на северо-востоке республики, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии участвовали полпред президента России в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Двадцатиметровый храм на берегу озера возвели на месте, где в 1937 году по приказу большевиков была разрушена церковь имени Святой Варвары. Теперь это целый комплекс на площади три тысячи квадратных метров, где помимо церкви есть воскресная школа, трапезная, дом для настоятеля церкви, гостиница для приезжих, рассказал помощник главы Чечни Даниил Мартынов, курировавший стройку.
Справедливость восторжествовала
Православные жители, пришедшие на открытие храма, не сдерживают слез радости. Для участия в празднике съехались жители разных городов России, в основном бывшие станичники. Нарядные дети, мамы с цветами и воздушными шарами, казаки, военные, священники. Все с нетерпением стоят во дворе храма, ждут приезда высоких гостей. Молодежь делает селфи на фоне церкви. Здания из красного кирпича, в тон — брусчатка, сверкающие купола, колокола, вызывает у людей волнение.
"Самое главное, у нас будет теперь воскресная школа, мы детей будем сюда водить, да я и сама буду ходить", — добавляет Бадина. По ее словам, храм еще предстоит освятить, и станичники с нетерпением ждут, 17 декабря, когда в день Святой Варвары состоится первая церковная служба.
Учительница местной школы Людмила Вахиндин пришла на праздник с семьей — детьми и внуками.
"Пришли всей семьей. Волнуюсь. Это такое событие, мы так долго ждали этого, теперь будет нам куда прийти и в праздники, и в горе", — заметила она.
"80 лет назад на этом месте стоял храм, который снесли большевики. Сегодня историческая справедливость восторжествовала, и здесь появился новый храм. Мы благодарны главе Чечни Рамзану Кадырову и жителям за настойчивость и терпение", — сказал Матовников. Он уверен, что на этом месте "будет божья благодать".
"Мы видим, что на берегу красивого озера находится православный центр, а на противоположном берегу — мечеть. Это говорит о том, что на территории Чечни царит взаимоуважение между представителями разных конфессий и религий", — подчеркнул полпред.
Призыв Кадырова
"Я призываю всех, и христианскую молодежь, чтобы активнее участвовали во всех процессах в республике, чтоб вовлекали ребят в спорт, культуру, образование. Если мы будем помогать подрастающему поколению, то завтрашний день у нас будет еще прекраснее", — заявил Кадыров, выступая перед собравшимися.
Он напомнил, что в период кризиса в Чечне "так называемые идеологи религии, мы их называем "шайтанами", пытались разделить народы Чечни по религиозному, национальному, конфессиональному признаку".
"Но у них ничего не получилось, все народы нашей республики живут мирно и дружно", — заключил Кадыров.
Письмо станичников
Помощник главы Чечни Даниил Мартынов, который с первых дней курировал строительство храма, рассказал, как началось строительство.
Один из них – бизнесмен Тимофей Кургин — присутствовал на церемонии открытия.
Он поблагодарил главу Чечни за то, что пригласил его принять участие в реализации проекта.
"Я благодарен главе Чечни за то, что пригласил меня в этот проект. Мы видим прекрасный результат. В Чечне все меняется, стоится, развивается. Теперь еще строятся и православные храмы", — заключил Кургин.
Святая Варвара
Храм у озера станет памятником в честь великой мученицы.
Строительство храмов
За последние годы в республике построены десятки мечетей. В Грозном находится самая крупная в Европе мечеть "Сердце Чечни" им. Ахмата-Хаджи Кадырова.
В станице Наурская, на севере Чечни, в 2015 году была построена церковь Рождества Христова на 100 человек. Самая крупная в республике — грозненская церковь Михаила Архангела возрождалась практически из пепла несколько раз и последний — в 2006 году.
Всего в республике восемь православных храмов.