В чеченской станице открылся первый православный комплекс

ГРОЗНЫЙ, 22 сен – РИА Новости. Первый в Чечне православный комплекс с воскресной школой торжественно открыли в субботу в казачьей станице Шелковская, на северо-востоке республики, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии участвовали полпред президента России в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Двадцатиметровый храм на берегу озера возвели на месте, где в 1937 году по приказу большевиков была разрушена церковь имени Святой Варвары. Теперь это целый комплекс на площади три тысячи квадратных метров, где помимо церкви есть воскресная школа, трапезная, дом для настоятеля церкви, гостиница для приезжих, рассказал помощник главы Чечни Даниил Мартынов, курировавший стройку.

© РИА Новости Православный храм в станице Шелковская в Чечне © РИА Новости Православный храм в станице Шелковская в Чечне

Справедливость восторжествовала

Православные жители, пришедшие на открытие храма, не сдерживают слез радости. Для участия в празднике съехались жители разных городов России, в основном бывшие станичники. Нарядные дети, мамы с цветами и воздушными шарами, казаки, военные, священники. Все с нетерпением стоят во дворе храма, ждут приезда высоких гостей. Молодежь делает селфи на фоне церкви. Здания из красного кирпича, в тон — брусчатка, сверкающие купола, колокола, вызывает у людей волнение.

"Мы просто летаем, вы не представляете какое это для нас счастье! Был приспособленный молельный дом в станице Червленная, куда приезжал батюшка то из Наура, то из Грозного, а теперь у нас такой храм со своим батюшкой. Мы столько молились Варваре Великомученице, и вот, наконец, она нам помогла", – сказала РИА "Новости" местная жительница Любовь Бадина. По ее словам, специально на это событие приехала ее сестра из Крыма с детьми, съехались также все бывшие одноклассники из Москвы, Твери, Краснодара.

"Самое главное, у нас будет теперь воскресная школа, мы детей будем сюда водить, да я и сама буду ходить", — добавляет Бадина. По ее словам, храм еще предстоит освятить, и станичники с нетерпением ждут, 17 декабря, когда в день Святой Варвары состоится первая церковная служба.

Учительница местной школы Людмила Вахиндин пришла на праздник с семьей — детьми и внуками.

"Пришли всей семьей. Волнуюсь. Это такое событие, мы так долго ждали этого, теперь будет нам куда прийти и в праздники, и в горе", — заметила она.

Полпред президента Александр Матовников, выступая на открытии храма, напомнил об "исторической справедливости", восторжествовавшей после возведения церкви.

"80 лет назад на этом месте стоял храм, который снесли большевики. Сегодня историческая справедливость восторжествовала, и здесь появился новый храм. Мы благодарны главе Чечни Рамзану Кадырову и жителям за настойчивость и терпение", — сказал Матовников. Он уверен, что на этом месте "будет божья благодать".

"Мы видим, что на берегу красивого озера находится православный центр, а на противоположном берегу — мечеть. Это говорит о том, что на территории Чечни царит взаимоуважение между представителями разных конфессий и религий", — подчеркнул полпред.

Призыв Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал православную молодежь активнее участвовать в жизни республики.

"Я призываю всех, и христианскую молодежь, чтобы активнее участвовали во всех процессах в республике, чтоб вовлекали ребят в спорт, культуру, образование. Если мы будем помогать подрастающему поколению, то завтрашний день у нас будет еще прекраснее", — заявил Кадыров, выступая перед собравшимися.

Он напомнил, что в период кризиса в Чечне "так называемые идеологи религии, мы их называем "шайтанами", пытались разделить народы Чечни по религиозному, национальному, конфессиональному признаку".

"Но у них ничего не получилось, все народы нашей республики живут мирно и дружно", — заключил Кадыров.

Письмо станичников

Помощник главы Чечни Даниил Мартынов, который с первых дней курировал строительство храма, рассказал, как началось строительство.

"Когда Рамзан Ахматович (Кадыров) получил письмо от православных жителей станицы Шелковской с просьбой построить православный храм, я в этот момент был рядом. Он в тот же вечер отреагировал и поручил мне курировать строительство храма. Он лично контролировал весь процесс. Когда принесли первые эскизы храма, он сказал: "Нет, это должен быть не просто храм, это должен быть православный комплекс", — рассказал Мартынов. Он считает открытие комплекса "важным историческим событием для республики". Он поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве, в том числе и тех, кто финансировал проект.

Один из них – бизнесмен Тимофей Кургин — присутствовал на церемонии открытия.

Он поблагодарил главу Чечни за то, что пригласил его принять участие в реализации проекта.

"Я благодарен главе Чечни за то, что пригласил меня в этот проект. Мы видим прекрасный результат. В Чечне все меняется, стоится, развивается. Теперь еще строятся и православные храмы", — заключил Кургин.

© РИА Новости Православный храм в станице Шелковская в Чечне © РИА Новости Православный храм в станице Шелковская в Чечне

Святая Варвара

Возрожденный храм святой великомученицы Варвары, которая приняла смерть в 306 году от рук отца-язычника Диоскура, считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. Она жила в городе Илиополе Финикийском. Отличалась особенной красотой, и отец запер ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В период заточения святая Варвара, изучая окружающий мир, который был виден ей из окон, пришла к мысли о существовании единого Создателя. Когда отец, чтобы выдать замуж, разрешил ей выходить из башни, Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение. Диоскур, узнав о христианском вероисповедании дочери, разозлился и отвёл ее к правителю города Мартиану. Варвару заставляли отречься от христианской веры, но она отказалась. Ее подвергли жестоким мучениям. Правитель города дал отцу право свершить суд над дочерью и Диоскур обезглавил Варвару.

Храм у озера станет памятником в честь великой мученицы.

Строительство храмов

За последние годы в республике построены десятки мечетей. В Грозном находится самая крупная в Европе мечеть "Сердце Чечни" им. Ахмата-Хаджи Кадырова.

Церковь в Шелковской станице стала вторым за последние два года православным храмом, построенным в Чечне. Здесь насчитывается самая многочисленная после Грозного православная община – около трех тысяч человек.

В станице Наурская, на севере Чечни, в 2015 году была построена церковь Рождества Христова на 100 человек. Самая крупная в республике — грозненская церковь Михаила Архангела возрождалась практически из пепла несколько раз и последний — в 2006 году.

Всего в республике восемь православных храмов.