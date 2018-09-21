Главному храму ВДВ в Москве передали иконы с частицами мощей святых воинов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Иконы с частицами мощей святых праведных воинов передали в пятницу, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, главному храму ВДВ в Москве, сообщил РИА Новости один из организаторов акции Дмитрий Нестеров.

По его словам, в торжественной церемонии в храме в Сокольниках участвовали представители Русской православной церкви, Минобороны РФ, государственные деятели, а также военнослужащие ВДВ.

Переданы иконы с частицами мощей святого великомученика Георгия Победоносца, святого великомученика Димитрия Солунского, святого праведного воина Феодора Ушакова и святителя Мартина Милостивого, епископа Турского, уточнил Нестеров, являющийся еще и председателем общественной организации "Московские суворовцы".

Образы святых воинов доставила в Москву президент Фонда святого великомученика Вонифатия Наталья Мезенцева. Частицы мощей Георгия Победоносца привезены из Иерусалима, Димитрия Солунского — с острова Корфу, Феодора Ушакова — из Санаксарского монастыря в Мордовии, Мартина Турского — из Германии.

"После литургии четыре иконы с частицами мощей святых праведных воинов были переданы заместителю командующего воздушно-десантными войсками по работе с личным составом генерал-майору Виктору Купчишину. Передача святынь прошла в рамках программы "Духовное укрепление российского воинства", проводимой Всемирным русским народным собором по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — сказал Нестеров.

По его словам, программа реализуется общественной организацией "Московские суворовцы", Фондом святого мученика Вонифатия и синодальным отделом московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силам и правоохранительными органами.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках был построен на деньги военного ведомства Российской империи, его освятили 24 марта 1906 года. Храм вмещал более тысячи человек, что соответствовало примерной численности полка в мирное время. После революции церковь закрыли. В разное время здесь располагались клуб, узел фельдъегерской связи и гауптвахта. В 2004 году Московский патриарх благословил возродить его как собор воздушно-десантных войск. Спустя пять лет, 9 июля 2009 года, состоялся чин освящения храма.