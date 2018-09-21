Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что через молитвенное обращение к святителю Спиридону Тримифунтскому удастся сохранить единство Православной церкви, преодолеть разделения и "просветить разум тех, кто не знает, что творит", об этом он сказал в пятницу на встрече ковчега с мощами святителя в храме Христа Спасителя.

"Будем молиться, чтобы святитель Спиридон исцелил наши недуги, душевные и телесные, чтобы своими молитвами он укрепил единство Церкви православной, помог преодолеть те разделения, которые сегодня реально терзают тело единой святой соборной и апостольской Церкви. Будем верить в то, что его предстательством ко Господу умягчены будут и злые сердца, просветлеет разум тех, кто не знает, что творит", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в храме.

У мощей святителя он совершил молитву о единстве вселенского православия.

По словам предстоятеля Русской церкви, почитание Спиридона Тримифунтского, жившего в IV веке, на Руси уходит в глубокую древность, что связано с его праведной жизнью и деятельностью, в том числе с защитой православия на первом Вселенском Соборе, и "со многими чудотворениями, которые по его молитвам совершались". Кроме того, добавил патриарх, это связано еще и с живым опытом людей.

"Вера в чудотворную силу останков святителя Спиридона не является иллюзией, фантазией, самовнушением. Это отображение реального духовного опыта людей, и этот опыт так же реален, как любой другой опыт, доказуемый, в том числе, и посредством физических законов", — сказал патриарх.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона, постоянно находящийся в Греции, 24 августа привезли в Россию. С этого времени он уже посетил Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль.

В Москве доступ к мощам святителя будет открыт ежедневно с 22 сентября до 14 октября с 8.00 до 20.00. В понедельник, 15 октября, после утреннего богослужения и молебна состоятся торжественные проводы десницы святителя Спиридона из Москвы обратно на Корфу.