Действия Константинополя вызовут новые расколы, заявили в Сербской церкви

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире "совершено не выдерживают критики", считает иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович).

Полный текст его статьи опубликовал в пятницу отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Это первая реакция Сербской православной церкви (СПЦ) на последние действия патриарха Константинопольского Варфоломея по подготовке "украинской автокефалии". Их также резко осудили в УПЦ, назвав вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Иерархи синода Белорусской церкви тоже выразили протест против этого шага Константинопольского патриархата.

Епископ Ириней напомнил, что, помимо канонической Украинской православной церкви, которая ни у кого не просила об автокефалии, на Украине существуют три раскольнических объединения, а также агрессивная, по его словам, униатская община.

"Переговоры об автокефалии как раз и ведутся с этими раскольническими "Церквами" и одновременно с государственными властями Украины в отсутствии канонической Церкви и вопреки ее желанию. Само собой разумеется, что при этом самым наглым образом в этот вопрос на стороне раскольников вмешиваются униаты. Следовательно, речь идет не о проекте предоставления автокефалии Украинской церкви, как мы об этом постоянно слышим и читаем, но о программе предоставления автокефалии украинским схизматическим образованиям", — отметил иерарх.

Он также подверг критике недавние заявления патриарха Варфоломея о том, что "Вселенский престол" имеет право принимать решения по собственному праву и по собственной инициативе, пренебрегая прежде существующими границами автокефальных поместных церквей и невзирая на их позицию или сопротивление.

"Это учение совершено не выдерживает критики, потому что, согласно действительному устройству Церкви, выше епископата и полноты автокефальной Церкви стоит лишь соборный институт, то есть авторитет собора всех или большинства автокефальных церквей (Вселенский собор) или собор большинства церквей какого-либо широкого региона (Великий собор)… Вселенский патриарх не имеет права обсуждать и уж тем более принимать решения о статусе Украинской церкви и, соответственно, какой-либо иной Церкви, сам по себе, вне Собора, самовластно", — говорится в статье.

Епископ Ириней также указал на ту проблему, что епископы и клирики раскольнических организаций на Украине "извержены" из священнического сана канонической Церковью, а их глава Филарет Денисенко, "лжепатриарх Киевский", не только извержен из сана, но и, сверх того, был отлучен от Церкви и анафематствован.

"Разве может какая-нибудь Церковь, не исключая и первой по чину и славе, нарушать и считать недействительными церковные деяния и решения другой братской Церкви? Все обстоит как раз наоборот: совершаемые в одной православной церкви хиротонии, переводы клириков, прославления святых тому подобное, с одной стороны, но и лишения сана, низвержения, отстранения от совершения богослужений и другие епитимьи, с другой, автоматически признаются и имеют силу во всех без исключения Церквах. Если устранить этот принцип внутренней связанности и взаимопроникновения Церквей, то сразу же нарушается вся структура и вся система функционирования церковного организма", — отметил епископ.

По его словам, этому методу до недавних пор неуклонно следовал и Константинопольский патриархат, как по отношению к расколам на Украине, так и по отношению к расколу в Скопье, где существует непризнанная "Македонская церковь". Однако недавно, продолжил представитель Сербской церкви, стало известно, что раскольники из Скопье обращались напрямую к патриарху Варфоломею, в обход Сербской православной церкви, и синод Константинопольского патриархата включил в повестку дня их вопросы. Еще относительно недавно такое, отметил Ириней, "было немыслимо", и здесь "проступает явная аналогия с украинским вопросом".

Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что раскол так или иначе останется, более того, он "перестает быть смертным грехом и преступлением, несмываемым даже мученической кровью, а превращается в простую и легкую оплошность, легко врачуется и, в конце концов, — о, странное чудо! – вознаграждается". Тем самым одновременно "устраняется преграда для множества новых расколов", предупреждает представитель СПЦ.

"Насколько мне известно, в двухтысячелетней истории Церкви нет прецедентов вхождения раскольников в Тело Церкви, чтобы они одновременно автоматически вознеслись на высоту высочайшего исторического образа бытия какой-либо Церкви и вошли в сонм славнейших и выдающихся Церквей без какого-либо промежуточного периода созревания, аскезы, восстановления церковных нравов и образа мыслей, просто лишь "благодатию и щедротами" первопрестольной Церкви", — констатировал епископ Бачский.