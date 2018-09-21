МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, вмешиваясь в церковные дела, пытается создать напряженность в стране, чтобы перенести президентские выборы в 2019 году, считает заместитель Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

"Им не хватает Донбасса, им не хватает внутреннего напряжения в стране, надо еще добавить эти все игры с самостоятельной церковью украинской. Это, конечно, создаст очень высокое напряжение", — заявил Жарихинв ходе круглого стола на тему "Политический, дипломатический, духовный и языковой раскол: куда дрейфует Украина".

Эксперт считает, что Порошенко стремится отменить или перенести выборы из-за низкого рейтинга, однако чувствует, что подобный шаг через обострение ситуации на востоке Украины может обернуться фиаско украинской власти, в то время как "заокеанское руководство не разрешает играть в эти игры".

"Поэтому он решил по-другому – через создание внутреннего напряжения, внутреннего противостояния на религиозной почве – добиться того же – отмены или отсрочки выборов президента. Потому что все результаты соцопросов показывают, что для него главной задачей является даже не победа на выборах, а главной задачей является выход во второй тур, которую он, судя по всему, обычными электоральными методами не может достичь", — заявил Жарихин.

Он отметил, что сколько бы президент Украины ни раскручивал антироссийскую риторику, "радикально настроенного электората" ему не хватит, потому что этот электрорат будет расколот между самим Порошенко и лидером партии "Батькивщина", экс-премьером Юлией Тимошенко.

"Чем ближе выборы, тем больше у меня сомнений, что они пройдут в обозначенные сроки", — добавил Жарихин.

При этом он считает, что ЛНР и ДНР "расслабляться" не стоит, потому Порошенко может использовать и вариант, "который пока что ему не разрешают", с обострением ситуации на востоке страны и введением чрезвычайного положения.

Очередные парламентские и президентские выборы пройдут на Украине в 2019 году. Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий ранее сообщил, что по итогам опроса экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко лидируют в рейтинге кандидатов на предстоящих выборах главы государства. По его словам, за Тимошенко готовы голосовать 13%, за Гриценко — 7,5%, за нынешнего президента Петра Порошенко – 7,1%.