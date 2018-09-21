МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Организация ветеранов Украины" направила открытое письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею, президенту Украины Петру Порошенко и спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором выразила поддержку канонической Украинской православной церкви и выступила против создания параллельной религиозной организации из раскольников.

По словам авторов обращения, которое публикует информационно-просветительский отдел УПЦ, Украинская православная церковь является "абсолютно самодостаточной, самостоятельной и суверенной Церковью".

"Очевидной и возмутительной для нас является попытка окончательно разрушить Церковь, сделав из нее и ее мирян изгнанников на своей же земле, путем создания параллельной религиозной организации, так называемой Поместной церкви. Количественно и качественно на протяжении всей истории отечественной независимости Украинская православная церковь доказала, что является самодостаточной и полноценной Церковью украинского народа на арене мирового Православия. Попытки каким-то образом поколебать ее духовный авторитет извне путем предоставления автокефалии какой-то другой общине считаем несправедливым, неоправданным и искусственным", — говорится в заявлении.

Ветераны также обратили внимание на действия СМИ, которые создают очень опасную конфронтацию в украинском обществе на религиозной почве, постоянно выдвигая различные надуманные обвинения против канонической Церкви и обвиняя ее сторонников "в непатриотичности, деструктивности и враждебности". "Мы считаем, что атмосфера недоверия, пренебрежения между религиозными конфессиями, которую разжигают некоторые СМИ и чиновники, может привести к противостоянию между миллионами мирян, и это не идет на пользу Украине", — говорится в обращении.

"В связи с этим мы выражаем свою поддержку духовенству Украинской православной церкви во главе с предстоятелем блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Со всей ответственностью заявляем, что многолетний опыт сотрудничества наших ветеранских организаций, история которых насчитывает более 30 лет, с Украинской православной церковью свидетельствует о прямо противоположной характеристике этой религиозной организации, чем та, которую подают в СМИ", — отмечается в заявлении.

Авторы обращения просят руководство страны и Константинопольского патриарха "прислушаться к голосу сотен тысяч ветеранов войны и труда", обратить внимание на "высокий духовный авторитет и плодотворное служение Украинской православной церкви и предотвратить посягательство на ее канонический статус".

"Организация ветеранов Украины" является всеукраинской общественной организацией ветеранов Великой Отечественной войны, других войн и военных конфликтов, ветеранов труда, военной службы и органов внутренних дел. Обращение подписано ветеранами Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Николаевской и других областей Украины, а также города Киева.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.