РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Украинские ветераны просят Порошенко и патриарха Варфоломея не трогать УПЦ

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (84)
(обновлено: 14:38 21.09.2018)
18031
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей. Архивное фотоПетр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Организация ветеранов Украины" направила открытое письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею, президенту Украины Петру Порошенко и спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором выразила поддержку канонической Украинской православной церкви и выступила против создания параллельной религиозной организации из раскольников.

Болельщики сборной Украины смотрят матч Саудовская Аравия-Украина в Ганновере, Германия. 19 июня 2006
© AFP 2018 / Yuri Cortez
Украина знает, кто даст ей "незалежную церковь". И это не Константинополь

По словам авторов обращения, которое публикует информационно-просветительский отдел УПЦ, Украинская православная церковь является "абсолютно самодостаточной, самостоятельной и суверенной Церковью".

"Очевидной и возмутительной для нас является попытка окончательно разрушить Церковь, сделав из нее и ее мирян изгнанников на своей же земле, путем создания параллельной религиозной организации, так называемой Поместной церкви. Количественно и качественно на протяжении всей истории отечественной независимости Украинская православная церковь доказала, что является самодостаточной и полноценной Церковью украинского народа на арене мирового Православия. Попытки каким-то образом поколебать ее духовный авторитет извне путем предоставления автокефалии какой-то другой общине считаем несправедливым, неоправданным и искусственным", — говорится в заявлении.

Ветераны также обратили внимание на действия СМИ, которые создают очень опасную конфронтацию в украинском обществе на религиозной почве, постоянно выдвигая различные надуманные обвинения против канонической Церкви и обвиняя ее сторонников "в непатриотичности, деструктивности и враждебности". "Мы считаем, что атмосфера недоверия, пренебрежения между религиозными конфессиями, которую разжигают некоторые СМИ и чиновники, может привести к противостоянию между миллионами мирян, и это не идет на пользу Украине", — говорится в обращении.

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Порошенко подставил Варфоломея: внутри Константинополя грядет раскол

"В связи с этим мы выражаем свою поддержку духовенству Украинской православной церкви во главе с предстоятелем блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Со всей ответственностью заявляем, что многолетний опыт сотрудничества наших ветеранских организаций, история которых насчитывает более 30 лет, с Украинской православной церковью свидетельствует о прямо противоположной характеристике этой религиозной организации, чем та, которую подают в СМИ", — отмечается в заявлении.

Авторы обращения просят руководство страны и Константинопольского патриарха "прислушаться к голосу сотен тысяч ветеранов войны и труда", обратить внимание на "высокий духовный авторитет и плодотворное служение Украинской православной церкви и предотвратить посягательство на ее канонический статус".

"Организация ветеранов Украины" является всеукраинской общественной организацией ветеранов Великой Отечественной войны, других войн и военных конфликтов, ветеранов труда, военной службы и органов внутренних дел. Обращение подписано ветеранами Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Николаевской и других областей Украины, а также города Киева.

Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Менее половины украинцев поддерживают автокефалию, показал опрос

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Владимир Белогорский
Люди прекрасно понимают, какие тяжелейшие последствия для нормального украинского народа принесёт затеянный Вальцманом раскол православия на Украине. Только не понимают того, что этой жаждущей власти и денег персоне на них абсолютно наплевать...
14:36
21.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена