Мощам святителя Спиридона можно будет поклониться в Москве с 22 сентября

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в четверг, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, доставят в Москву для поклонения верующих; доступ к святыне в храме Христа Спасителя будет открыт начиная с субботы, 22 сентября.
"Праздничное богослужение и встречу мощей в храме Христа Спасителя возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 14.00", — сообщили РИА Новости в пресс-службе общецерковных мероприятий.
Доступ к мощам святителя будет открыт ежедневно с 22 сентября до 14 октября с 8.00 до 20.00. В понедельник, 15 октября, после утреннего богослужения и молебна состоятся торжественные проводы десницы святителя Спиридона из Москвы на Корфу.
Советы паломникам
Организаторы принесения мощей сообщают, что паломники, желающие поклониться святыне, должны проехать до станции метро "Парк Культуры" или "Октябрьская" и пройти пешком до набережной в парке искусств "Музеон", откуда будет начинаться проход к храму Христа Спасителя. Маршрут будет пролегать по Крымской и Якиманской набережным и Патриаршему мосту. Проход к храму от станции метро "Кропоткинская" в эти дни будет закрыт.
"Прохода для организованных групп не предусмотрено. Все паломники проходят в рамках общей очереди", — уточнили в оргкомитете. По ходу очереди будут находиться автобусы для отдыха, платные пункты питания, бесплатные туалеты, машины скорой помощи. На все вопросы смогут ответить волонтеры из объединения "Православные добровольцы" в зеленой форме.
Также паломникам рекомендуют взять с собой тёплые вещи, зонт, дождевик, запас воды в пластиковой бутылке и, при наличии медицинских показаний, не забыть необходимые лекарственные препараты.
Спиридон Тримифунтский
Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Там, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.