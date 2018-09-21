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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мощам святителя Спиридона можно будет поклониться в Москве с 22 сентября

(обновлено: 11:57 21.09.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВстреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в четверг, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, доставят в Москву для поклонения верующих; доступ к святыне в храме Христа Спасителя будет открыт начиная с субботы, 22 сентября. 

Ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского. Архивное фото
© Фото : Станислав Марченко
В РПЦ видят единение России и Греции в принесении мощей святителя Спиридона
Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона, постоянно находящийся в Греции, с 24 августа путешествует по городам России, и уже посетил Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. Москва – конечный пункт маршрута.

"Праздничное богослужение и встречу мощей в храме Христа Спасителя возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 14.00", — сообщили РИА Новости в пресс-службе общецерковных мероприятий.

Доступ к мощам святителя будет открыт ежедневно с 22 сентября до 14 октября с 8.00 до 20.00. В понедельник, 15 октября, после утреннего богослужения и молебна состоятся торжественные проводы десницы святителя Спиридона из Москвы на Корфу.

Советы паломникам

Организаторы принесения мощей сообщают, что паломники, желающие поклониться святыне, должны проехать до станции метро "Парк Культуры" или "Октябрьская" и пройти пешком до набережной в парке искусств "Музеон", откуда будет начинаться проход к храму Христа Спасителя. Маршрут будет пролегать по Крымской и Якиманской набережным и Патриаршему мосту. Проход к храму от станции метро "Кропоткинская" в эти дни будет закрыт.

Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Верующим из других регионов рекомендуется приезжать в Москву на железнодорожном транспорте, в связи со сложной транспортной ситуацией в центре столицы. Парковка для автобусов организованных паломнических групп из епархий будет находиться перед главным входом в парк искусств "Музеон" со стороны Садового кольца.

"Прохода для организованных групп не предусмотрено. Все паломники проходят в рамках общей очереди", — уточнили в оргкомитете. По ходу очереди будут находиться автобусы для отдыха, платные пункты питания, бесплатные туалеты, машины скорой помощи. На все вопросы смогут ответить волонтеры из объединения "Православные добровольцы" в зеленой форме.

Также паломникам рекомендуют взять с собой тёплые вещи, зонт, дождевик, запас воды в пластиковой бутылке и, при наличии медицинских показаний, не забыть необходимые лекарственные препараты.

Спиридон Тримифунтский

Икона Божией Матери Троеручица. Архивное фото
© Предоставлено Государственной Третьяковской галереей
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Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Там, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.

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