Православные христиане отмечают праздник Рождества Богородицы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные христиане в пятницу отмечают один из 12-ти главных церковных праздников — Рождество Богородицы, в этот день божественную литургию в Богородице-Рождественском женском монастыре Москвы совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Праздник Рождества Божией Матери установлен с глубокой древности, указание на него имеется уже в IV веке.

По преданию родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — жили в Назарете (ныне город в Израиле), Иоаким происходил из рода царя Давида, а Анна — из рода первосвященника Аарона.

Достигнув преклонных лет, супруги были бездетны. В то время бесплодие считалось наказанием божьим за грехи, поэтому святые Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от соотечественников. Но они не теряли надежды на милость божию, твердо веря, что бог может даровать им ребенка даже в старости, как некогда Аврааму и Сарре. Иоаким и Анна дали обет посвятить дитя служению богу. Согласно преданию, их молитвы были услышаны, и архангел Гавриил возвестил им, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.

Праздник Рождества Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего всегда 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю).

"Первый праздник в новом году посвящен Рождеству Богородицы, а последний — ее Успению, и это неслучайно, потому что в пределах жизни Пресвятой Богородицы развиваются самые важные евангельские и послеевангельские события: жизнь Господа и Спасителя, Его проповедь, Его смерть, Его Воскресение, труды Его учеников, распространивших веру Христову по всему миру. Все это в полной мере отобразилось в жизни Богородицы, потому что она родила Спасителя, Сына Божьего и Сына Человеческого, который принес миру весть о спасении", — сказал патриарх Кирилл в праздничной проповеди.