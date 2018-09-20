РПЦ разработает программу по восстановлению инфраструктуры Сирии

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Русская православная церковь разрабатывает специальную программу по восстановлению инфраструктуры Сирии, прежде всего религиозных объектов, и приглашает присоединиться к этому представителей других конфессий, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион выступил перед преподавателями и студентами Португальского католического университета в Лиссабоне с докладом на тему: "Русская православная церковь и помощь христианам Ближнего Востока", полный текст выступления опубликован в четверг на сайте ОВЦС.

"На данный момент в Русской православной церкви прорабатывается программа, центральной идеей которой является помощь в восстановлении инфраструктуры Сирии. Считаем, что необходимо уделять особое внимание восстановлению храмов и других религиозных объектов, в том числе мусульманских. Без этого невозможно надеяться на то, что страна вновь заживет полноценной жизнью, поскольку именно святые места – храмы, мечети, монастыри – являются средоточием жизни глубоко традиционного сирийского общества", — сказал архиерей.

В частности, в 2013 году от рук террористов сильно пострадал православный женский монастырь святой Феклы в селении Маалюля, входящем в провинцию Дамаск. По словам митрополита Илариона, на сегодняшний день реставрация данного монастыря при поддержке Московского патриархата практически завершена.

"Если говорить о задаче восстановления Сирии и комплексного урегулирования ситуации в Ближневосточном регионе, ни одна страна не в силах сделать это в одиночку. Поэтому Московский патриархат вновь призывает мировое сообщество и христианские конфессии сплотить усилия ради этой работы. Сейчас мы также прорабатываем отдельные проекты по восстановлению сирийской инфраструктуры, к которым приглашаем присоединиться наших партнеров", — подчеркнул глава ОВЦС.

По его данным, из семи миллионов сирийских беженцев, находящихся за границей, около 240 тысяч уже вернулись в свои дома, только за август 2018 года домой вернулись 9 тысяч сирийцев из Ливана и 500 человек из Иордании.

"Если же учитывать количество внутренне перемещенных лиц, то в свои дома уже вернулись миллион и двести тысяч человек. Соответствующую работу ведет российский Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики", — добавил митрополит.

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